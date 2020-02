Jean-Paul Guerrieri, candidat à la mairie de Palasca, soutenu par le maire sortant Jean-Louis de Marco

Le Maire, Jean Louis DE MARCO, annonce qu’il ne briguera pas un 4ème mandat. Il passe la main à son 1er Adjoint, Monsieur Jean Paul GUERRIERI.

Élu depuis 2001, j’ai, avec les équipes municipales successives, porté des actions sur plusieurs axes et finalisé tous les projets programmés dans leur intégralité.

Les axes principaux retenus concernent la voirie, l’urbanisme, le logement social, les réseaux, le patrimoine et dernièrement la dématérialisation dans le domaine de l’informatique.

S’agissant de la voirie, 4 tranches de travaux ont été réalisées pour le pavage des ruelles principales du village en vue de son embellissement et d’une meilleure accessibilité. La totalité du village a été piétonnisé grâce à la création de trois parkings. Au-delà d’avoir rendu les ruelles du village aux piétons, ces ouvrages ont permis d’organiser et développer l’offre de places de stationnement afin de répondre à la demande des Palascais mais aussi d’absorber l’afflux de véhicules en été. La négociation de l’élargissement de la RD 363, effectué grâce à l’implication de l’ancien Conseil général, a permis de sécuriser l’accès au village situé à 8 km du littoral.

En matière d’urbanisme, la création d’une zone spécifique dans l’ancien POS, a permis l’installation d’un parc photovoltaïque avec location de l’emplacement au profit de la commune, permettant ainsi à la communes de bénéficier d’un revenu annuel non négligeable.

Le futur Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) après maintes négociations et modifications vient d’être arrêté par le conseil municipal. Il a été réalisé dans le respect et la préservation de l’environnement Très peu de zones ont été consacrées à l’urbanisation. Sur un territoire de 5 000 ha, 3% seulement recevra une urbanisation. L’enquête publique devrait démarrer sous peu.

Le logement a été le troisième axe important de notre action municipale. Quatre opérations d’importance sont à retenir. La première en tout début de mandat, fut la mise en œuvre de la 2ème tranche de travaux en vue de la création de 3 nouveaux logements dans l’immeuble de l’ancienne gendarmerie qui comptait déjà 3 appartements réalisés par la précédente municipalité. Tous ces appartements ont été mis en location à l’année. Le parc locatif de la commune, essentiellement à caractère social, compte aujourd’hui 10 logements.

L’acquisition de terrains constructibles au village a permis de réaliser un lotissement communal de 9 lots viabilisés et vendus à prix modéré, pour permettre l’installation de nouvelles familles.

L’achat d’un nouveau logement pour permettre le maintien d’une personne âgée dans son appartement et enfin l’achat d’une ruine en vue de sa réhabilitation ainsi que de terrains pour de nouvelles constructions.

Les réseaux ont été aussi au cœur de nos préoccupations. L’eau et assainissement avec la mise en place du zonage d’assainissement, et ses schémas directeurs. Nous avons fait l’acquisition d’un terrain à Ostriconi sur lequel était installé un forage que nous avons réactivé. Cette opération a été complétée par des travaux de raccordement nécessaires à l’alimentation en eau potable des riverains les plus proches de la zone. Enfin divers travaux de canalisation des eaux pluviales ont été réalisés.

Toujours concernant les réseaux et plus précisément l’accès aux technologies de l’information et de la communication, l’ensemble du village a été équipé de la fibre TV et téléphone en vue d’un futur raccordement au très haut débit. Une bâtisse a été érigée afin de recevoir les équipements techniques des relais de la téléphonie mobile permettant leur implantation. Auparavant très mal desservi, cette opération a permis à Palasca d’obtenir une couverture réseau très satisfaisante. La commune s’est dotée d’un point d’accès multimédias. La commune s’est dotée de logiciels de dernière génération, plus performants et a mis en place dès 2015 la dématérialisation de nombreux actes comme la comptabilité, le contrôle de légalité, l’état civil, le recensement militaire, les marchés publics… Elle a également procédé à la numérisation des actes de l’état civil et créé son site internet.

Notre patrimoine commun a bénéficié aussi de nombreuses opérations. Je retiendrais d’abord le ravalement des façades du bloc église-clocher-confrérie, son inscription au titre des monuments historiques, la restauration de plusieurs œuvres d’art (tableaux et statues), la restauration de la chapelle Saint Sébastien, la réhabilitation d’une ancienne ruine au centre du village qui abrite aujourd’hui les locaux de la mairie et la restauration des registres d’état civil de 1800 à nos jours.

D’autres réalisations comme l’extension du cimetière communal avec réfection totale de l’enceinte, la création d’un columbarium, la construction d’un atelier communal, l’aménagement de l’accès à la plage de Lozari avec création d’un parking ou, depuis 2 ans, la mise en place d’une navette une fois par semaine vers l’Ile Rousse pour permettre aux personnes non véhiculées de faire leurs courses ou se rendre à des rendez-vous, font aussi partie des nombreuses actions qui ont été menées par les différentes équipes depuis maintenant 19 ans.

Le bilan financier qui résulte de la gestion de la commune est très positif, grâce notamment aux aides des collectivités qui ont permis de mener à bien une grande partie de ces réalisations. Quelques emprunts ont été contractés pour les plus grosses opérations, mais à ce jour, il n’en subsiste qu’un seul encore en cours dont la dernière annuité sera soldé en février 2021.

Je tenais ainsi à remercier les personnes qui m’ont accordé leur confiance durant toutes ces années, les équipes municipales qui se sont impliquées avec moi pour la mise en œuvre et la réalisation des projets ainsi que les collectivités qui ont apporté leur soutien et leur aide au développement et au bon fonctionnement de la commune de Palasca.

​​​​​​​Le Maire Jean Louis de Marco