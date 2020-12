Jean-Michel Nobili nouveau président du Golf Club de Balagne

Avec la convocation ce dimanche d'une assemblée générale avec à l'ordre du jour le renouvellement du comité directeur et l'élection d'un nouveau bureau, c'est une grande page de l'histoire du Golf du Réginu qui vient de se tourner.

Après 27 années de présence et d'action, au Golf du Réginu, "Chris" et Pierrot Lanzalavi n'ont plus aucune responsabilité et ne font plus partie de l'Amicale Golf Club de Balagne.

Cette décision du couple Lanzalavi de démissionner de leurs fonctions a été motivée pour des raisons personnelles lors d'une précédente réunion qui s'est tenue il y a une quinzaine de jours.

C'est donc à 14 heures, au Club House du Golf 9 trous du Réginu situé sur la commune de Speloncato, que les 96 adhérents étaient convoqués.

52 ont répondu physiquement et étaient porteur de 15 procuration.

Le quorum largement atteint, c'est le vice-président Serge Boulanger qui accueillait les golfeurs avant de se féliciter de leur présence et de tout l'intérêt qu'ils portaient à la vie de l'association.

Il retraçait ensuite l'historique du club, insistant notamment sur le travail effectué durant ces 27 années par Pierrot Lanzalavi et son épouse.

13 candidats sur 8 que prévoient actuellement les statuts étaient candidats.

5 d'entre eux ont accepté de mettre leur candidature de côté en attendant une modification des statuts qui sera votée lors de l'assemblée générale annuelle du club.

Les 8 membres du Comité directeur sont donc:

Nicole Vincensini, Laure Anfriani, Serge Boulanger, Jean-Claude Tocce, François Michel Pinelli, Dominique Khaldi, Paul Orabona et Jean-Michel Nobili.

Tous se sont retirés pour élire leur bureau.

A l'unanimité, Jean-Michel Nobili a été élu à la présidence.





Le nouveau bureau est composé de la sorte :

Président : Jean-Michel Nobili

Vice-président : Serge Boulanger

Trésorier : François Michel Pinelli

Secrétaire : Nicole Vincensini.





Jean-Michel Nobili prenait la parole pour remercier chaleureusement l'assemblée de la confiance accordée avant de se présenter.

Calvais, Jean-Michel Nobili est un chef d'entreprise très connu dans la région. Il est également adjoint au maire de Calvi et membre de la Communauté de Communes Calvi- Balagne.

Le nouveau président du Golf Club de Balagne revenait ensuite sur la situation du Golf de Réginu qui a eu à souffrir des conséquences de l'arrêt pour cause de Coronavirus et de son entretien.

Il a ensuite insisté sur l'importance de renouer le dialogue avec le bailleur tout en retrouvant de la confiance à travers le dialogue.

Jean-Michel Nobili ne cachait pas ses ambitions pour le Golf du Réginu qui, rappelons le est composé de 9 trous:

" Nous devons aller de l'avant, nous devons avoir de l'ambition. Je serais bientôt à la retraite et je compte bien m'investir dans cette lourde tâche que vous avez bien voulu me confier.

Le Golf comme partout ailleurs doit se démocratiser. De plus, la microrégion de Balagne est à vocation touristique et à ce titre elle se doit d'avoir un Golf digne de ce nom. Nous devons aussi réfléchir à une véritable mise en place d'une école de Golf.

Rêver d'une golf 18 trous en Balagne n'est pas utopique.

Je vais m'attacher dans les prochaines semaines, les prochains mois à prendre contact avec le Président et les élus de la Communauté de Communes du bassin de vie de l'Ile-Rousse Balagne, l'Exécutif de la Collectivité de Corse et les principaux élus de Balagne.

Ensemble nous pouvons oeuvrer au développement de cette merveilleuse discipline qu'est le Golf".





Le président du Golf Club de Balagne terminait son propos par des remerciements mais aussi des regrets. Des remerciements adressés à "Pierrot" et "Chris" Lanzalalavi pour leur investissement durant ces 27 années: " Sans leur dévouement, leur implication au quotidien, leur détermination, leurs folies, tout simplement le Golf de Réginu n'aurait certainement pas pu voir le jour, alors merci pout tout, merci pour l'ensemble de votre oeuvre".

Pour ce qui est des regrets, Jean-Michel Nobili ajoutait:

"Ce merci accompagne aussi des regrets et des interrogations: Je regrette que les problèmes n'aient pas pu se régler dans le dialogue et la concertation comme toute association est en droit d'attendre et pour avoir une meilleure gestion de l'avenir du Golf Club de Balagne. C'est regrettable".

Avant de lever la séance, le nouveau président du Golf Club de Balagne donnait rendez-vous aux adhérents au début du mois de février 2021 pour l'assemblée générale annuelle. A cette occasion un bilan de l'activité sera dressé et une modification des statuts portant le nombre du comité directeur à 13 membres sera entériné. Il sera aussi question de l'avenir.