Jean-Mathieu Léandri vainqueur du XXIIIème Rallye National de Balagne

Cette victoire en terre Balanine, Jean-Mathieu Leandri la voulait. Cela faisait des années qu'il courait après. Sa pugnacité, sa rage de vaincre, son talent de pilote sont autant d'éléments qui ont fait que cette journée du dimanche 20 décembre 2020 restera à jamais gravée dans ses plus beaux souvenirs de pilote de rallye automobile.

Certes, la situation sanitaire et les mesures qui ont été associées n'ont pas permis à Jean-Mathieu et Alexandre de monter sur leur véhicule et de faire comme l'on dit "faire péter les bouchons de champagne" mais cette joie, cette satisfaction du devoir accompli, ils auront l'occasion de les extérioriser comme il se doit.

En tout cas, cette victoire elle est belle et méritée.





Revenons sur cette journée incroyable qui a vu le Rallye de Balagne basculer dès les premiers kilomètres.

Il faisait encore nuit ce dimanche matin lorsque pilotes et co-pilotes rentraient au parc fermé pour prendre possession de leur véhicule et se préparer à une deuxième étape entre Montemaggiore et le Reginu sous forme d'épreuve spéciale à couvrir deux fois, avant le dénouement final.





Crevaison pour Kevin Fredenucci

Petit rappel pour dire qu'a l'issue de la première étape hier, c'est l'île-roussien Kevin Fredenucci qui grâce à une ES2 flamboyante pointait en tête au classement général avec 8 secondes d'avance sur Jean-Mathieu Leandri.

Plutôt serein, Kevin Fredenucci qui s'attendait à une route plutôt humide s'élançait de Montemaggiore avec la ferme intention d'enfoncer le clou et de s'assurer d'une avance substantielle pour, ensuite, gérer dans la deuxième et dernière spéciale du jour.

Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Dans la descente de Salvi vers San Cesariu, le pilote de la Polo GTI était victime d'une crevaison.

Il lui fallait trouver un endroit pour changer la roue. Malgré l'aide du public, qui s'est précipité, Kevin Fredenucci perdait là toute chance de réaliser le doublé dans ce Rallye National de Balagne. Il pointait en effet à l'arrivée au 77e rang, dans le temps de 15:40.09 à 3:09.1 de Thomas Argenti qui signait le meilleur chrono en 12:31.8, devançant Paul-André Mariani de 0:04.2 et Jean-Mathieu Léandri de 0:16.1.

L'ajaccien au volant de sa Polo GTI R5 reprenait les commandes du Rallye abandonnées la veille au terme de l'ES2.

Dans le temps de 47:26.5 il devançait au général Paul André Mariani de 0:24.0 et Thomas Argenti de 0:26.0 et Alerini de 1:37.1.

Sauf problèmes de dernière minute, ce XXIIIème Rallye de Balagne devrait se jouer entre les trois premiers.

Pour Kévin Fredenucci, la déception était immense.





Cette ES3 était un moment neutralisée, le temps que les pompiers interviennent chez une personne victime d'un malaise à son domicile se trouvant sur le trajet de la Spéciale.

En RC4, Hugo Louvel sur Peugeot 208 menait le bal, devancé au Général par Anthony Fotia, leader en RC5 . Ludovic Godard sur Alpine A110 (RGT16) occupait au Général provisoire la 8e place.

En F2000. 14 Niels Chebil, sur BMW 318 Compact terminait 12e de l'ES3 et se retrouvait largement devant largement Ayrton Lechartier.





Jean-Mathieu Leandri gère son avance

Le soleil faisait son apparition sur le parcours et pour l'ultime Spéciale de ce Rallye, longue de 22, 79 km, la tension était au maximum pour les prétendants à la victoire.

Mais finalement, chez les pilotes, les nerfs n'ont pas craqué.

Dans l'ES4, Thomas Argenti d'un côté et Paul-André Mariani de l'autre se neutralisaient en terminant dans le même temps de 12:20.9, alors que pour l'honneur Kevin Fredenucci prenait la 3e place à 0:05.6 des premiers. Jean-Mathieu Leandri jouait la prudence en prenant la 4ème place à 0:08.9. Un temps qui lui permettait de terminer en tête de ce rallye de Balagne avec une avance de 0:15.1 sur Paul-André Mariani et de 0;17.1 sur Thomas Argenti.

La voie royale s'ouvrait pour un retour triomphal de Jean-Mathieu Leandri au Parc fermé de l'Ile-Rousse ou il était félicité par le maire Angèle Bastiani, Pierre Boï, président de l'ASA Corsica et les siens.





On retiendra aussi de cette journée, outre le succès populaire de la manifestation ret ses retombées économiques dont on ne soulignera jamais assez l'importance en cette période de crise, les performances d'autres pilotes comme Léo Rossel très régulier au volant de sa Renault Clio Super 1600 qu'il découvrait. Il termine 6e au général derrière cinq R5 et remporte le FA6K.

On retiendra aussi les « perfs » de Ludovic Godard en RGT, de Hugo Louvel vainqueur en RC4, Christian Avazeri,10e scratch, Anthony Fotia, vainqueur en RC5 , Niels Chebil remporte largement le groupe F2000...

Angèle Bastiani, maire de l'Ile-rousse prenait la parole pour dire comme il était important dans la situation actuelle que ce rallye ait pu être maintenu, remerciant à cet effet Pierre Boï, président de l'ASA Corsica et les dirigeants de la Scudéria Balanina.





Le mot du vainqueur Jean-Mathieu Léandri

« Bien évidemment je suis heureux de cette victoire. La journée de samedi avec cette péripétie de nuit a été un peu compliquée à gérer. Ce matin, suite à la crevaison de Kevin Fredenucci je me suis cretrouvé en tête et il ne me restait plus qu'à gérer mais l'inquiétude était toujours là car on n' est jamais à l'abri de quoi que ce soit.

Au dernier rallye comme aujourd'hui Kevin c'est moi qui ai perdu la course alors que j'étais en tête. Ce rallye de Balagne est magnifique, le plateau était relevé avec pas moins de 17 voitures en R5. Ce fut une saison compliquée avec la crise sanitaire mais j'ai quand même pu faire 3 courses.

Un grand merci et félicitations à l'ASA Corsica d'avoir pu maintenir ce rallye de Balagne qui est un des plus prisés. En Corse il y a de bons pilotes et ils l'ont montré ».