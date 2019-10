Jean-Martin Mondoloni : « Mon devoir politique était de faire l’union de la droite à Bastia »

- Votre équipe, est-elle déjà constituée ou en cours de construction ?

- L’ossature existe déjà. Je ne me serais pas lancé dans cette aventure humaine sans des hommes et des femmes qui veulent y participer. L’équipe reste à peaufiner. Je souhaite qu’au-delà du phénomène de parité, elle soit représentative, à la fois, de toutes les couches de la société – c’est important ! – et de tous les quartiers de la ville afin qu’elle assure une vraie mixité sociale. L’idée du plan de déplacement urbain, que je veux faire émerger et partager aux Bastiais, est précisément de retrouver une unité. Trop longtemps, Bastia a été imaginée telle qu’elle était à l’origine : Terra Nova et Terra Vecchia, en gros les Quartiers Nord et les Quartiers Sud, comme s’il y avait deux villes en une. Il faut retrouver une unité de pensée, de vie et, donc, de déplacement. Tout cela doit être rendu visible par une unité de liste.



- Comportera-t-elle des personnalités bastiaises ?

- Oui ! Des figures bastiaises seront sur ma liste, d’autres viendront abonder le Comité de soutien à cette démarche qui, pour l’heure, rencontre, sinon un succès spectaculaire, parce qu’on est dans la société du spectacle, mais un succès d’estime qui me va tout à fait et correspond à ce que je suis. Plus qu’une campagne tapageuse, je vais essayer – et c’est en cela aussi que je parlais de « belle endormie » -, de réveiller la majorité silencieuse, tous ceux qu’on ne voit pas, ni dans les manifestations, ni sur les réseaux sociaux, ni à la télévision, mais qui vont se déplacer pour voter parce qu’ils ont une voix à faire entendre. Je veux d’abord et surtout aborder les choses en profondeur parce c’est ma façon d’être en politique. Il y en a assez des campagnes superficielles où l’on se mesure au nombre de smileys ou de like ou à sa capacité à mobiliser sur les réseaux virtuels, même si nous y serons aussi présents.



- Quel objectif comptez-vous atteindre au 1er tour ?

- L’objectif d’être le plus haut possible pour pouvoir incarner l’alternative à la majorité sortante. Nous y travaillerons jusqu’au bout, ensuite la balle sera dans le camp des électeurs pour désigner entre l’existant et une alternative, et, dans le cas d’une alternative, celui qui devra incarner, pour les six ans à-venir, les destinées de la municipalité. Mais pas seulement ! L’enjeu est aussi extra-urbain. De cette élection découle ce qui se passera dans la communauté urbaine qui concerne plusieurs dizaines de milliers de personnes. C’est à ce titre que je ne pouvais pas, en étant sollicité, me tenir éloigné de cette démarche. Pour le reste, ne comptez pas sur moi pour faire quelque pronostic que ce soit sur le 1er et encore moins sur le 2nd tour !



- Avez-vous déjà envisagé ou discuté une ou des alliances de 2nd tour ?

- Non ! Non ! J’ai été échaudé par les Territoriales où nous sommes collectivement tombés dans le piège du 2nd tour. Il apparaît aux yeux des observateurs les plus fins que cette élection est plus ouverte qu’elle n’aurait pu l’être dans d’autres conditions. Ce n’est pas une élection où les choses seront pliées au 1er tour. Et s’il y a autant de compétiteurs sur la ligne de départ, c’est qu’il y a un challenge, une chance non négligeable de pouvoir bouleverser l’ordre existant. Ce n’est pas dépréciatif à l’égard de la majorité sortante. J’ai de l’estime pour tous les candidats, particulièrement pour le maire sortant. Je n’entends pas faire une campagne ad nominem. La compétition est ouverte. Faire des spéculations sur le 1er ou le 2nd tour est, à la fois, imprudent politiquement et caricatural. Si d’aventure, au soir du 1er tour, les électeurs me placent en tête pour incarner une alternative, des tas de scénarii seront, alors, possibles. Mais, bien malin celui qui devinera ce qui se passera au 2nd tour !



Propos recueillis par Nicole MARI.