Jean-Martin Mondoloni : « La haine de la France prospère à bas bruit, ce n’est pas en condamnant un drapeau brulé que l’on résoudra le problème »

- Un second tour n’est pas une affaire de produit chiquement pur. Je voterais Emmanuel Macron tout simplement parce que je pense que c’est le meilleur candidat de cette finale. Le plus compétent et le moins intolérant. Toutes ces histoires de front républicain sont datées et n’ont plus de sens. Quant aux consignes, elles n’impactent plus grand monde. En revanche, je trouve ahurissant le silence dans lesquels se sont emmurés les leaders de la majorité territoriale. Si prompts à intervenir sur tous les sujets, je les ai trouvés bien discrets sur le premier tour. Pour qui ont-ils voté ? Posez-leur donc la question comme vous me la posez et exigez des réponses. Nos citoyens ont le droit d’être éclairés sur ce sujet.- Aucun ! Toute élection a sa particularité.- Je n’ai jamais été candidat pour l’être, mais parce que c’était ma responsabilité, y compris dans les combats les plus difficiles. Je reste un militant de droite régionaliste. Si d’aucuns pensent que ce courant doit être incarné par moi, ici ou ailleurs, je répondrais à cet appel. Si ce n’est pas le cas, je ne serais pas candidat. Et je me ferai un plaisir de promouvoir une génération qui s’impatiente à juste titre.- L’emploi de l’article défini me gêne. Parlons si vous le voulez bien, non de la jeunesse mais d’une jeunesse irritée par les maladresses des autorités, mal à l’aise dans une corsitude assaillie par la mondialisation et inquiète pour son avenir. Je ne crois pas, en tous cas, rien ne l’indique, que toute la jeunesse se soit reconnue dans ces réactions, notamment les plus violentes. Je pense, au contraire, qu’une majorité de jeunes aspire à pouvoir vivre, travailler et se bâtir un avenir en Corse, et n’adhère pas aux exactions qui ont ponctué le mois de mars, en marge des manifestations.- Sinon devant l’abject, à savoir le tag insultant à l’encontre de Laurent Marcangeli, je me suis réservé pour mieux analyser la situation et ne pas réagir à chaud. Je continue de penser que la haine de la France continue à prospérer à bas bruit et que ce n’est pas en condamnant un drapeau brulé que l’on va résoudre le problème, mais en s’attaquant à la haine ordinaire, à ses raisons et à ses impasses.- Trois exemples me viennent spontanément à l’esprit. Premier exemple : le blocage des outils de formation, qu’il s’agisse de l’Université ou des lycées. Comment peut-on prévaloir de la formule « Studià hè libertà » et bloquer l’accès au savoir ? L’Ecole est le lieu matriciel de l’émancipation personnelle, matérielle, intellectuelle, c’est le dernier refuge contre l’intolérance. C’est un peu comme écrire « Respirà, hè campà » et priver d’oxygène son prochain. Une aberration passée sous silence, une de plus ! Deuxième exemple : La violence des slogans derrière lesquels on se range ou qui encombrent notre champ visuel à coup de tags et de graffitis. Je ne me résous pas à penser que « Statu francese assassinu », « Français de merde » ou « Gloria à tè Yvan » soient des formules ordinaires. Si elles n’appellent pas de réaction, et pas seulement des condamnations sporadiques, c’est qu’elles sont en voie de banalisation et donc qu’elles pénètrent lentement les mémoires collectives avant d’être acceptées comme des vérités d’évidence. Troisième exemple : Un discours politique ambiant qui joue une partition malsaine, faisant injonction de choisir son camp entre la France et la Corse. Je l’ai souvent dénoncé, et Laurent Marcangeli l’a récemment rappelé : a-t-on le droit de ne pas voter nationaliste ? Pour ma part, je ne me sens, ni un suppôt de l’Etat, ni un natio d’apparat. Comme d’autres, je n’ai de leçons de corsitude à recevoir de personne et certainement pas de néo-convertis au nationalisme, pour beaucoup très zélés. C’est ce que j’appelle la haine à bas bruit. Et c’est bien contre cela qu’il faut réagir, sans faiblesse, sans lâcheté, sans haine et sans peur- Je le pense. J’ai observé et entendu beaucoup de Corses s’indigner trop discrètement de ces formes de violence exacerbée.