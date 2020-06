Jean-Martin Mondoloni : « J’invite les Bastiais à se rendre massivement aux urnes pour une alternance salutaire »

- Pourquoi avoir décidé l'union avec Jean Sébastien De Casalta et Jean Zuccarelli ? Sur quelles bases l'avez-vous faite ?

- Elle s’est faite sur la base d’un constat partagé et d’un point d’équilibre. Premièrement, la situation de la ville après une mandature blanche durant laquelle l’attelage sortant s’est contenté d’inaugurer ce qui avait été décidé et mis en œuvre sous la mandature 2008-2014. Ensuite, la prédominance d’un sentiment de déclassement, notamment institutionnel, que connaît Bastia depuis quelques années. Enfin, une volonté de gouvernance organisée pour répondre à l’impératif social et au développement économique. J’ajoute que chacun garde son identité politique et que personne n’a demandé à l’autre de renier sa trajectoire ou ses idéaux. Fusion n’est pas dilution.



- Pourtant n’êtes-vous pas aller jusqu’à accepter le principe du revenu minimum garanti ?

- Il n’aura échappé à personne que nous venons de vivre une crise sanitaire inédite qui sera inévitablement suivie de troubles sociaux et économiques. On ne peut désormais plus regarder le monde comme il y a 6 mois. Du reste, la mesure s’entend comme une re-ventilation des fonds sociaux alloués par la mairie qui permettrait de toucher les invisibles, ceux qui ne perçoivent jamais aucune aide, sujet sur lequel je travaille depuis de nombreux mois à l’Assemblée de Corse. Autrement dit, voilà un dispositif qui permettrait de passer d’une logique clientélaire à une logique plus égalitaire. Dès lors, je ne vois aucune raison dans le contexte que nous vivons de s’interdire cette expérimentation. Je dirais même mieux : je me sens parfaitement à l’aise dans la peau d’un Gaulliste social.



- Julien Morganti vous avait également fait une proposition d'union. L'avez-vous considérée ? Pourquoi l'avoir refusée ?

- Oui, je l’ai considérée, mais Julien Morganti a fait valoir une proposition qui n’intégrait pas toutes les listes désireuses de participer à l’alternance alors que je défendais pour ma part l’union la plus large comprenant les 4 listes d’opposition. Il n’a pas souhaité y prendre part, si bien qu’aujourd’hui, par son maintien, il joue, hélas, le jeu de l’équipe sortante.



- Les Communistes ont, à leur tour, refusé une alliance avec vous. Comment réagissez-vous à leurs propos et à leur retrait ?

- Je trouve la rhétorique employée par les responsables départementaux du PCF en décalage avec les enjeux politiques de cette échéance. Je regrette qu’ils n’aient pas trouvé leur place dans une gouvernance respectueuse des forces de chacun et dans un projet intégrant l’urgence sociale.



- On (majorité, PCF, Morganti...) accuse votre union d'être basée sur des considérations affairistes et des intérêts particuliers. Que répondez-vous ?

- Je réponds par l’exaspération de voir, avant chaque élection, une partie des militants nationalistes, ceux qui sont dans le giron de Gilles Simeoni et de ses affidés, jeter l’opprobre et tenter de salir ceux qui s’opposent à leur courant politique. J’estime ne pas avoir de leçon de morale à recevoir et n’entends pas me laisser entraîner dans ce torrent de boue orchestré par des hommes qui s’érigent en parangons de vertu. Alors que nous ne cessons d’avoir un échange de nature politique, la liste de Pierre Savelli tente de faire diversion d’une façon manichéenne. Ainsi donc se dresseraient face à face deux camps : le vice et de la vertu, le passé et la modernité, l’humanisme et le clientélisme sournois, la charité et l’affairisme, le désintéressement et la cupidité, les loups et les agneaux, etc. Plus personne ne croit à cette rhétorique de chevalier blanc usée jusqu’à la corde. Plus personne ne veut croire à ces raccourcis qui révèlent l’étroitesse de pensée de nos concurrents.