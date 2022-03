Jean Lassalle : "faire toute la lumière sur cette agression, dont la sauvagerie dépasse toute imagination"

La sauvage agression dont a fait l’objet Yvan Colonna a profondément ému la Corse, l’opinion publique et ceux qui se font une certaine idée des droits de l’homme et des prisonniers. Elle dit la situation dramatique de nos prisons et des conditions trop souvent inhumaines de détention.



Il est en situation de mort clinique.

Je demande depuis des années dans un souci d’apaisement de ce type de conflit le rapprochement des prisonniers au plus près de leur terre et de leur famille. Il existe aussi au Pays basque des prisonniers volontairement tenus loin des leurs.

Cette attitude de l’Etat n’arrange rien, au contraire elle entretient la haine là où il faudrait à tout prix semer des graines de paix.



Les processus de paix qui ont abouti durablement ont toujours démarré par des mesures humaines et humanistes de ce type. Je pense notamment au retour de la paix en Irlande dont j’ai eu la chance de connaître.



Je m’associe à mes collègues députés et élus corses demandant une audition afin de faire toute la lumière sur cette agression, dont la sauvagerie dépasse toute imagination. De faire toute la lumière salutaire sur la réalité des faits.



Je souhaite au-delà de tout que la force d’humanité et de civilisation s’impose enfin pour que la paix retrouve sa place naturelle et salvatrice.