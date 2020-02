Jean-Jo Allegrini-Simonetti a présenté sa liste "Lisula sempre - L'Ile-Rousse toujours"

"C'est ici en 2008, puis en 2015 que je vous avez donné rendez-vous pour vous présenter mes colistiers et notre programme. A chaque, nous avons mené notre liste à la victoire!, tâchons de ne pas faire mentir l'adage qui dit "Jamais deux sans trois"! " Le ton de la soirée était donné.

Souvent interrompu par des applaudissements, Jean-Jo Allegrini-Simonetti rappelait les péripéties de la mandature qui s'achève. " Malgré tout, avec mes fidèles adjoints et conseillers, nous avons réussi à tenir le cap et à concrétiser de belles réalisations".

Le maire sortant a ensuite confirmé que le PLU était terminé et qu'il serait présenté avant la fin du semestre, avant de s'attarder sur le trafic maritime du port de commerce et en expliquant les raisons des baisses enregistrées.

Les projets présentés s'orientent autour de trois axes: cadre de vie, vivre ensemble, entreprendre.



Égratignant à plusieurs reprises, l'une de ses adversaires, et après avoir balayé d'un revers de main, la polémique orchestrée sur une soi-disant diminution de la population, le maire sortant poursuivait: "Plus que tout je souhaite que nous continuions à construire ensemble l'Ile-Rousse de demain, en lui assurant son authenticité et sa sérénité, en la protégeant des agressions dont elle pourrait souffrir et en faisant d'elle plus encore qu'elle ne l'est aujourd'hui, la cité phare et incontournable de la Balagne, j'ai le plaisir de vous présenter les candidats qui prennent l'engagement de vous servir pour ces six prochaines années".