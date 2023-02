Jean-Jacques Fagni, procureur général : "En Corse, les nouvelles générations de délinquants s'orientent vers le trafic de stupéfiants"

- Quel bilan tirez-vous de l’année judiciaire qui vient de s’écouler ?

- C’est un bilan de maîtrise en termes de réponse à la délinquance. Pour autant, comme en 2022, j’ai demandé aux procureurs de la République de mettre l’accent, au regard de leur évolution, sur les infractions concernent les violences intrafamiliales. C’est une priorité nationale de politique pénale, mais c’est aussi une priorité que j’ai déclinée depuis mon arrivée en 2020 au niveau du ressort de la Cour d’appel de Bastia. La réponse se situe à plusieurs niveaux : préventive, répressive et une réponse qui doit conduire à mieux maîtriser les risques de récidive. Le plan préventif est tout ce qui se situe en amont de l’infraction, notamment la prise en charge et l’accompagnement des victimes afin d’éviter qu’elles soient aux prises avec de nouvelles violences. Le ressort est doté de « Téléphones Grave Danger » répartis entre les deux Parquets. Il y en a, à l’heure actuelle, une quinzaine dans chaque ressort de tribunaux, qui sont utilisés très régulièrement par les services judiciaires. Le « Bracelet antirapprochement » (BAR) a été déployé à la fin de l’année 2021 et utilisé en 2022, mais sa mise en place est beaucoup plus complexe. Il n’a pas encore été déployé dans son entièreté sur les deux ressorts de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.



- Pourquoi ?

- Plusieurs motifs à cela. Le premier est la complexité de mise en œuvre. Les contraintes techniques sont importantes et ne sont pas adaptées à la géographie d’une île comme la Corse. On sait que sur les bandes littorales, il peut y avoir une proximité entre l’auteur des faits et la victime. Ces bracelets sont paramétrés pour interdire à l’auteur de se rapprocher dans un rayon de 2 kms de la victime. Si un auteur, qui porte le bracelet, et une victime résident sur la zone bastiaise, l’auteur, lorsqu’il vaque à ses occupations ou se rend à son travail, est amené par la force des choses à rentrer dans la zone d’exclusion, ce qui déclenche une alarme intempestive sans que pour autant il ait eu l’intention d’aller commettre quelque fait que ce soit à l’égard de son ex-conjointe. Le deuxième motif, ce sont les contraintes techniques qui font que les victimes, auxquelles on le propose, sont un peu effrayées par les questions de paramétrage. Le troisième motif est, pour les victimes, la difficulté à inclure ce bracelet dans le maintien des relations avec leur ex-conjoint, quand il y a des enfants pour lesquels l’ex-conjoint bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement. Tout cela entraîne une certaine réticence vis-à-vis de ce dispositif, alors que le « Téléphone Grave Danger » a été déployé dans sa totalité, à tel point que fin 2022, les procureurs de la République de Bastia et d’Ajaccio ont sollicité la mise à disposition d’autres appareils. J’ai relayé cette demande auprès du ministère de la justice qui y a pourvu.



- Vous ne parlez que des violences faites aux femmes. Sont-elles le cœur des violences intrafamiliales en Corse ?

- Oui ! Dans le traitement que l’on observe au quotidien, les violences faites aux femmes constituent la majeure partie de ces violences. Pour autant, il y a d’autres infractions moins fréquentes, parfois des violences faites sur le conjoint masculin par une conjointe féminine, ou des violences commises sur les enfants par les parents. Ce sont des faits que l’on est amené à traiter quelques fois durant l’année. Il y a aussi des violences sur ascendants, commises par des enfants au préjudice de leurs parents. C’est un facteur d’aggravation.



- Les violences augmentent-elle parce que les femmes les dénoncent de plus en plus ou parce qu’elles prolifèrent dans le climat actuel ?

- C’est difficile de donner une réponse. Il y a toujours ce qu’on appelle un chiffre noir. Ce sont les faits qui n’ont pas été dénoncés et qui, donc, n’ont pas été portés à la connaissance des services de police et de gendarmerie, encore moins de la justice. Ce chiffre noir, on n’est pas capable de le quantifier. Ce qu’on peut dire, c’est qu’un effort très important a été fait par l’État depuis le Grenelle de septembre 2019. Toute une série de mesures législatives ou d’instructions au travers des circulaires ont été prises et diffusées pour prendre en charge et mieux accompagner les victimes, mais aussi les auteurs. Concernant l’information des citoyens, un effort important a été fait avec des messages de prévention diffusés dans les médias, à travers la télévision, sur l’importance du phénomène, sur la nécessité de dénoncer les faits et de prendre des mesures. Tout cela conduit à une libération plus importante de la parole. Qu’est-ce qui fait la part entre l'augmentation éventuelle des violences ou une libération plus facile de la parole, il est difficile de le dire !



- Comment accompagnez-vous les auteurs de ces violences ?

- Dans le cadre du Grenelle, le gouvernement et les ministères de l’Intérieur et de la Justice ont mis en place des moyens renforcés, notamment des Centres de prise en charge et d’accompagnement des auteurs d’infractions de violences par conjoint (CPCA). Un centre a été déployé à Corte. Il est animé par des permanents, des psychologues et des travailleurs sociaux. Les auteurs de violences sont orientés par plusieurs moyens. D’abord l’information. Dans les premiers temps de mise en route des CPCA, des hommes se sont présentés volontairement, de manière spontanée, sans que la justice intervienne. Pour autant, le mode classique d’orientation concerne des personnes placées sous main de justice, c’est-à-dire qui ont déjà commis des faits de violences et sont orientés dans le cadre du pré-sentenciel, c’est-à-dire avant l’audience, ou du post-sentenciel. En pré-sentenciel, dans le cadre d’un contrôle judiciaire avec l’obligation de se soumettre à une prise en charge sociale et psychologique, on peut ajouter l’obligation pour la personne de se présenter à ce centre. Le post-sentenciel est le prononcé d’une condamnation avec un sursis probatoire où l’on peut imposer l’orientation vers un CPCA ou des obligations de soins pour une personne alcoolique, par exemple.