Jean Giuseppi, nouveau maire de Figari : "Ma priorité sera de préparer la rentrée scolaire"

Jean Giuseppi a été élu maire de Figari avec 53,13% des suffrages contre son adversaire Hervé Pacini (46,88%) issu de la majorité sortante. L'avocat, conseiller du président de l’Assemblée de Corse, succède donc à Claude Pompa qui avait décidé de ne pas se représenter.



Pour l'élire 91,35% des électeurs, soit 1331 votants, se sont rendus aux urnes au 2nd tour. Le nouveau maire tient d'ailleurs a remercier les 697 électeurs qui ont reporté leur suffrage sur sa liste "Cambia Insemi" ainsi que les colistiers qui l'ont soutenu durant la campagne. A peine remis des émotions et de la joie de la victoire, Jean Giuseppi se dit "fier d'avoir su fédérer les habitants de la commune" et espère "aboutir au changement espéré par tous".



A présent, COVID oblige, sa priorité immédiate sera de préparer la rentrée scolaire de septembre puisque cela fera 6 mois que les enfants de la commune n'auront pas été scolarisés. "Il faudra que nous nous concentrions sur un soutien scolaire appuyé pour aider à la réussite des élèves car cette période de Covid va laisser des traces.", lance le maire, tout juste élu.



Jean Giuseppi entend également travailler à la reprise de l’activité économique dans sa commune qui dépend et travaille beaucoup avec le tourisme. En priorité, l'aéroport doit être "un moteur pour Figari" et générer "de fortes retombées économiques". La situation du village, au carrefour de l'Extrême Sud, est d'ailleurs un atout que le nouveau maire souhaite valoriser.



Il devra également s'atteler à des problématiques comme les équipements publics, le port, le sport, mais aussi l'emploi, le logement et le débat intercommunal qui selon lui "devra être primordial".