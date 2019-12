Jean-Félix Acquaviva : « Notre démarche d’ouverture est un élément fondamental des réussites à-venir »

- Reste la question du second tour. Comment l’appréhendez-vous ? Ne craigniez-vous pas les effets d’un non-accord ?

- Je crois qu’il y a, quand même, suffisamment de cohésion d’ensemble pour éviter cela. Aujourd’hui, il y a une logique de premier tour. Dans l’optique du rassemblement que nous prônons, il y aura des recherches de convergence au second tour. Ce serait complètement paradoxal de notre part de vouloir rassembler au premier tour et de ne pas aller plus loin au second. Cette démarche, toujours sur la base de contrat, de principes et d’objectifs, est claire pour nous. Ce sera le cas pour les Municipales comme cela a été le cas pour les Territoriales.



- Les tensions sur les Municipales ne risquent-elles pas de laisser des séquelles pour les Territoriales ?

- Aujourd’hui, nous sommes toujours, en ce qui nous concerne, dans une cohésion d’ensemble tout en poursuivant notre stratégie d’ouverture. Nous avons gagné en 2015 avec une convergence au second tour, en 2017 avec une convergence dès le premier tour. Ce sera au parti et au président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, - qui est le garant de la conduite de l’ensemble des opérations - de voir dans quelle configuration, nous nous placerons au premier tour en 2021, à l’aune de ce qu’il se passera aux Municipales. A l’aune aussi de notre façon de rassembler le plus de Corses possible autour de notre logique de recherche d’un statut d’autonomie pour notre île. Evidemment, nos partenaires seront notre premier niveau de discussion. Evidemment aussi, nous verrons si les choses évoluent avec d’autres forces politiques sur cette même logique d’autonomie, comme cela a pu être le cas dans le passé. C’est encore trop tôt pour le dire.



- Les relations avec le gouvernement ne s’arrangeant guère, la démarche d’autonomie n’est pas prête d’aboutir ?

- Il y a, en effet, peu de chance d’obtenir des résultats tangibles d’un point de vue législatif ou règlementaire de la part de l’Etat. Mais c’est aussi une période charnière pour le gouvernement qui est à mi-parcours de son mandat. Notre rôle sera de peser de tout notre poids à travers le parti Femu a Corsica, à travers le groupe parlementaire Libertés & Territoires, à travers même l’ensemble des députés dans le cadre de l’examen de la loi 3D – décentralisation, différenciation et déconcentration. Nous devons faire en sorte que l’examen de cette loi (prévue à la fin du printemps 2020) permette une mise en exergue des contradictions concernant la Corse et pourquoi pas d’arracher des pans de compétence. Ce n’est pas, pour l’instant, l’état d’esprit à Paris, surtout quand on voit le raidissement de l’Etat depuis la venue du président de la République le 4 avril à Cuzzà, les interpellations de ces quelques jours et l’appréhension de certains sujets, notamment le dernier en date.



- C’est-à-dire ?

- J’avais réussi à faire voter à l’unanimité, à l’Assemblée nationale, mon amendement sur le débroussaillage. En commission mixte paritaire, il s’est heurté au blocage de certains sénateurs sur le soi-disant et faux argument de non-respect du droit à la propriété. Le gouvernement voulant un compromis consensuel sur le projet de loi « Engagement et proximité », il l’a passé à la trappe. Cela prouve bien son raidissement sur les petits comme sur les grands sujets. Nous devons, donc, être forts sur le terrain et dans la société corse. Ce gouvernement est en proie à de nombreuses contradictions globales, que ce soit sur l’approche des retraites ou sur des hôpitaux. Sur ces questions sensibles, nous sommes en action, à côté des agents et des salariés. Nous avons la capacité de créer des solidarités à l’extérieur qui nous permettraient des évolutions à moyen terme.



Propos recueillis par Nicole MARI.