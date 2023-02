Jean-Félix Acquaviva : « Le risque est grand d’une mort annoncée de l’élevage en Corse »

La spécificité des surfaces agro-pastorales insulaires et montagneuses sont, de nouveau, dans le collimateur de Bruxelles dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune (PAC). Lors des questions orales du 7 février dernier à l’Assemblée nationale, le député nationaliste de la 2ème circonscription de Haute-Corse, membre du groupe parlementaire LIOT, et président du Comité de massif corse, Jean-Félix Acquaviva, a interpellé le gouvernement sur la nouvelle orientation du plan stratégique national (PSN) qui établit les règles applicables aux aides de la PAC et qui prévoit un seuil de chargement animal de 0,2 unité de gros bétail (UGB) par hectare. « Ce nouveau taux plancher inquiète bon nombre d’éleveurs dans nos massifs, au premier rang desquels celui de la Corse, mais également ceux des Alpes, du Massif central, des Pyrénées et du Jura. À terme, c’est la survie des cheptels qui est en jeu », affirme le député corse. Et de préciser : « par rapport aux élevages intensifs, les élevages pastoraux de montagne, de haute altitude ou soumis à un climat méditerranéen sont peu productifs. Malgré cette faible productivité, toute relative, ils apportent une contribution essentielle à la valorisation agricole, à l’entretien des sols, à la protection de la biodiversité et surtout à l’emploi, dans des zones souvent très isolées, aux conditions climatiques et géographiques difficiles ». Il se fait le relais des appréhensions que suscite la réforme de la PAC « dans des situations déjà fortement fragilisées par la conjonction de plusieurs crises liées à la sécheresse, à l’explosion du coût des intrants, ainsi qu’aux problèmes sanitaires ». Et martèle : « Le risque est grand d’une mort annoncée de l’élevage en Corse et dans les territoires de montagne ». Il rappelle qu’à chaque réforme de la PAC ressurgissent les éternels débats de la reconnaissance de la spécificité des surfaces pastorales de montagne et insulaires, telles que les châtaigneraies, les chênaies et les parcours ligneux. « Cette demande n’est jamais entendue. Ces surfaces constituent pourtant le fondement du système d’élevage agro-sylvo-pastoral, de la Corse notamment, qui confère la spécificité, la qualité et la renommée des produits agricoles du territoire ». Il demande, donc, la révision de ce nouveau seuil minimal de chargement animal. « L’avenir de l’élevage pastoral en Corse et dans nos massifs ne doit pas être compromis ».