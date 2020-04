Jean-Félix Acquaviva : « Le Comité de massif est sur le pont tant au niveau sanitaire qu’économique »

- Vous avez parlé d’un troisième niveau. Quel est-il ?

- C’est le volet d’aides aux personnes précaires, aux personnes âgées en situation de précarité qui sont nombreuses dans l’intérieur, et aux personnes qui ont des difficultés à assurer le paiement de leur loyer ou de leurs factures. Nous allons renforcer, le temps de la crise, là où ce sera nécessaire, l’aide, déjà annoncée par le président de l’Exécutif de 150 € par mois.



- De quel budget disposez-vous ?

- La CDC n’est pas malheureusement pas une collectivité autonome au sens règlementaire et fiscal et ne peut donc pas jouer sur des recettes de TVA à réinjecter positivement sur ces dispositifs. Nous prévoyons environ une vingtaine de millions d’euros.



- Quand ces aides seront-elles disponibles ?

- Le dispositif d’urgence est applicable immédiatement, via un numéro vert et un mail de contact. Tout cela sera ensuite proposé à l’approbation de l’Assemblée de Corse, comme le plan d’action de 30 millions d’euros du président de l’Exécutif, Gilles Simeoni. Notre volonté est d’être très clairs en termes d’éligibilité, de rapidité du processus décisionnel, et aussi de contrôle et d’évaluation. J’ai mis en place une visio-conférence pour associer, à la gestion des dossiers sanitaires et économiques, les maires et les présidents d’intercommunalités de manière pratique, logistique et même financière pour les collectivités qui le peuvent. L’idée est de mettre en œuvre une solidarité transversale entre toutes les collectivités de Corse pour faire face à cette crise. Je tiens à saluer tous ceux qui sont sur le pont et que nous accompagnons au Comité de massif avec un maître-mot : solidarité, soutien pour tenter d’amortir le choc et éviter la grande précarisation.



- En tant que député, quel est votre sentiment sur la situation globale ?

- Je voudrais saluer la gestion de la crise en Corse sous la houlette du président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, mais aussi des différentes instances de la CDC et de la société civile. On ne saluera jamais assez le courage et l’abnégation du corps médical et des sapeurs-pompiers qui donnent beaucoup et qui risquent beaucoup, tout comme ceux qui continuent d’assurer le service public ou restent en contact avec le public. La société corse est profondément solidaire et unie face à cette crise, chacun joue son rôle à sa place et interagit. Nous voyons que, sans jeu de mots, elle développe ses propres anticorps de solidarité humaine et culturelle, d’union et d’innovation… qui démontrent que ce peuple a beaucoup de ressources. Il faut s’appuyer sur cette solidarité pour résister et avancer. Mais de nombreuses compétences restent du domaine de l’Etat et là, malheureusement là, on ne peut que souligner un manque certain d’anticipation notamment en termes de matériels, de masques, de dépistage massif… mais le temps de la critique viendra plus tard. Aujourd’hui dans le combat immédiat sur le plan local, il faut souligner la bonne complémentarité d’action avec l’ARS et le Préfet qui tourne le dos aux incompréhensions des mois passés.



- Etes-vous inquiet ?

- Il faut regarder devant nous et anticiper pour relancer la machine par un profond changement de modèle en matière d’infrastructures publiques, notamment de santé, mais aussi de sécurité et d’autonomie alimentaires avec des circuits courts, une amplification des moyens de production agricole… Il faudra réfléchir à produire localement tout ce qui peut l’être, y compris du matériel médical puisqu’on peut le faire en temps de crise, afin d’acquérir une certaine indépendance pour faire face aux crises à-venir. En tant que député, je prendrais part au débat global parce que vraisemblablement la crise économique, sociale et politique qui s’en suivra bousculera les paradigmes au niveau national et européen. En attendant, ce qui compte, c’est de respecter le confinement pour sortir de cette période la plus difficile que nous ayons connue depuis longtemps, d’accélérer les dépistages et de permettre le traitement à la chloroquine quand c’est nécessaire.



Propos recueillis par Nicole MARI.