Jean-Félix Acquaviva : « En Corse, le pluralisme politique est désormais assuré par les partis nationalistes »

- Pour vous, le bilan pour les Nationalistes est, donc, globalement positif ?

- Oui ! Contrairement aux discours et aux analyses à la va-vite du 1er tour à l’aune du contexte COVID, il n’y a pas eu du tout de condamnation ou d’une soi-disant usure ou rejet de la mandature territoriale nationaliste portée par Gilles Simeoni ou des mandatures municipales déjà victorieuses en 2014 ! Il fallait attendre la fin du 2nd tour pour faire un vrai bilan et ce bilan, c’est l’enracinement de la famille nationaliste dans sa diversité et sa différence. Quand je regarde le paysage communal, de nombreuses communes du rural et de montagne sont entrées dans le giron de l’une ou l’autre des formations politiques nationalistes. Il y a eu des accessions aux responsabilités, soit par transmission, soit par victoires électorales, comme à Biguglia ou Santa Reparata. Au sein de Femu a Corsica, nous allons lancer une fédération des élus Femu a Corsica et apparentés qui regroupera plusieurs dizaines de maires et plusieurs centaines de conseillers municipaux et adjoints.



- Quel bilan tirez-vous pour Femu a Corsica ?

- Concernant le parti dont j’ai la destinée et qui est dans la ligne du président du Conseil Exécutif, Gilles Simeoni, il en ressort renforcé dans beaucoup de territoires de l’île, à la tête de communes, dans des conseils municipaux, en termes d’influence. Notamment dans la région bastiaise, dans le Cap Corse, en Marana-Golu, mais aussi dans l’intérieur… Notre enracinement est, je le répète, profond, systémique, continu. Tous ceux qui, ancienne et nouvelle génération, ont voulu faire de leur slogan qu’on ne savait pas gérer, que les dossiers patinaient… en ont eu pour leurs frais ! Tous les acquis depuis décembre 2015, les améliorations dans les transports, le budget, l’aide aux communes, le Comité de massif, l’aide économique… Les Corses savent tout le travail fait et que ce travail est long pour transformer le pays. Ils ont rejeté ceux qui disaient que nous n’avions rien fait parce que cela ne correspond pas à la réalité. Le message est cinglant !



- Concernant Bastia, Corsica Libera et Core in Fronte, peu disposés au départ, ont finalement voté massivement. Comment l’interpréter ? Y-a-t-il eu des discussions ?

- Deux constats. D’abord, celui d’un pluralisme nationaliste qu’il faut organiser. Ce nouveau système politique corse défend les intérêts de la Corse face à des systèmes politiques surannés qui disparaissent et qui étaient, d’un point de vue de la représentation, attachés à un système parisien. Ensuite, ce n’est pas parce qu’il y a pluralisme qu’il ne faut pas dialoguer. A Femu, nous sommes pour le dialogue et le rassemblement, sauf que le dialogue et le rassemblement, ça s’organise. Y compris quand il y a des divergences qu’il faut identifier. Il ne faut pas leurrer le peuple corse ! Il y a des dossiers et des sujets à régler. Nous prenons acte qu’il y a eu un vote massif, naturel de l’ensemble de l’électorat nationaliste à Bastia, ce qui prouve bien qu’il a compris notre message. Contrairement à ce que certains disent, Femu a Corsica n’est pas dans le post-nationalisme, mais il est passé du nationalisme au national. Ce n’est pas la même chose ! Cela veut dire que la bataille des idées pour l’autonomisme et la reconnaissance du peuple corse a irrigué toute la société. Les fondamentaux sont non seulement respectés, mais partagés par le plus grand nombre sur les bases les plus démocratiques et les plus saines.