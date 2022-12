Jean-Christophe Angelini quitte ses fonctions de sécrétaire national du PNC, place à la jeunesse

C’est la fin d’une ère et le début d’un nouvel arc au Partitu di a Nazione Corsa. Secrétaire national du mouvement depuis sa création, Jean-Christophe Angelini a annoncé sa volonté de quitter ses fonctions, ce mercredi 7 décembre 2002, à l’occasion d’une conférence de presse organisée en l’honneur des 20 ans du PNC. « J’ai souhaité que des militants, dans un mélange d’expérience, d’historicité et de renouvellement, s’emparent des responsabilités au sein du parti. Et ce sera le cas samedi », a dévoilé le maire de Porto-Vecchio, ému, se projetant sur le congrès de ce week-end. « Il y a beaucoup d’émotion pour nous tous, pour ceux qui étaient là il y a 20 ans, pour ceux qui nous ont rejoint plus récemment, et évidemment pour moi-même. Il y a cette sensation que tout ce que l’on a fait, on ne l’a pas fait pour rien. Le PNC c’est la nation, du Cap à Bonifacio, ce n’est pas seulement la zone d’implantation d’un leader. »



Aucun successeur n’ayant été désigné d’office, Jean-Christophe Angelini a précisé que « les choix seront entérinés par les militants au suffrage universel indirect », à Corte, ce samedi, dans le cadre du congrès du parti.



"Construire la route à venir"

« On n’est pas là pour faire un bilan de 20 ans, on est là pour construire la route des générations à venir », a ajouté Xavier Luciani, autre figure de proue du mouvement. « Je crois que ça va être un tournant de notre histoire, et je le dis avec beaucoup d’humilité. Longtemps, on a pensé qu’on n’était pas importants, on n’a pas pensé qu’on avait transformé ce pays. Et cette transformation, elle passe par des générations de militants. Certaines qui sont là depuis longtemps, et d’autres qui arrivent, et qui vont peut-être demain accéder aux responsabilités. En tout cas, on n’est pas ici pour léguer un testament. »