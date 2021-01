Jean-Christophe Angelini : « Nous avons besoin d’un acte de refondation politique, institutionnel et idéologique »

- L’attitude de Paris n’a-t-elle pas, pour effet, de resouder le mouvement national qui s’englue dans des querelles intestines ?

- Il importe, face à une attitude clairement provocatrice et potentiellement dévastatrice, d’être solidaires et unis et de ne pas céder aux sirènes de la provocation ou de la division. Ceci posé, l’opposition à Paris, si elle devait se manifester, y compris en des termes plus directs, ne doit pas nous conduire, à rejeter ou étouffer l’indispensable débat de fond dont nous avons besoin.



- Quel débat de fond ?

- Nous avons besoin d’au moins deux débats. Le premier concerne le fonctionnement de nos institutions sur lequel je suis très critique. On a fusionné les trois collectivités, mais on n’a pas encore créé une collectivité nouvelle. Or, nous avons besoin d’une collectivité dynamique, décentralisée à l’échelle de la Corse et plus ouverte que ne l’est la collectivité actuelle. On le voit à l’usage chaque jour un peu plus. Il faut repenser la relation aux territoires, mieux les représenter au sein de l’Assemblée, réfléchir à une intégration un peu différenciée. Je continue de dire que la Chambre des territoires est complètement inadaptée. Il faut aussi repenser les ressources et la fiscalité qui sont clairement insuffisantes. Sur ces sujets-là – territoires, ruralité, fiscalité, ressources – des plaintes, un mécontentement, remontent des élus locaux, des microrégions, des acteurs… On ne peut pas ne pas les entendre d’autant que nous ne sommes pas responsables. Ce ne sont pas les Nationalistes qui ont construit le projet de collectivité unique.



- Que pouvez-vous y faire ? Vous n’avez pas la main en matière institutionnelle ?

- Non, mais si nous sommes d’accord sur les réponses à apporter, nous n’aurons pas de grandes difficultés à les mettre en œuvre parce qu’elles ne demandent même pas, pour l’essentiel, de modification institutionnelle. Je ne parle pas ici du pouvoir législatif et règlementaire que je continue de demander par ailleurs, mais de réformes à très court terme. Quand il est question, par exemple, de fusionner un certain nombre d’offices ou d’agences - on en parle depuis 20 ou 30 ans - je ne vois pas pourquoi Paris s’y opposerait. Quand il est question de créer des Maisons de territoire ou de renégocier une fiscalité plus adaptée, comme nous l’avons fait au travers du premier étage du Plan Salvezza, qui pourrait s’y opposer, dès lors que nous sommes d’accord entre nous ? Mais encore faut-il en débattre ! J’ai ouvert le débat public sur la fusion des offices ou agences, j’attends qu’il connaisse un prolongement au sein de la majorité.



- Quel autre débat souhaitez-vous mettre sur la table ?

- Un débat de fond sur l’exercice du pouvoir territorial par les Nationalistes. Chacun sait que j’ai, en mon temps, pointé les velléités hégémoniques d’un certain nombre de composantes, que je me suis inquiété d’un certain nombre d’attitudes. Je veux qu’on en débatte sereinement, sans anathème. On le doit aux Corses qui nous ont fait confiance, on le doit aussi au mouvement national qui, depuis 50 ans, s’oppose à un certain nombre de choses. Ce n’est pas aujourd’hui que nous sommes dans la majorité que nous devons taire les réalités.



- Quel parti visez-vous ? Femu a Corsica ?

- Tout n’est pas noir ou blanc. Il n’y aurait pas le PNC, d’un côté, qui cumulerait toutes les vertus avec ou sans Corsica Libera, et, de l’autre, Femu qui serait hégémonique ou boulimique. La réalité est beaucoup plus complexe. Je veux bien admettre que les torts et les raisons sont partagés, mais, de grâce, qu’on puisse en débattre ! Il faut tirer un bilan critique, y compris à l’endroit de la formation que je dirige, comme des oppositions au sein de la famille nationaliste. Je pense à Core in Fronte, mais pas seulement. Ouvrons un débat dont on n’a rien à craindre, ne le faisons pas de façon personnelle ou dirigée, mais de manière sereine, ouverte, transparente, pourquoi pas publique, et tirons-en des conclusions pour les prochaines Territoriales. La réussite du mouvement national passe par un nouveau contrat entre nous et, au-delà, parce que c’est le plus important, entre le peuple corse et nous.



- L’agenda sanitaire et électoral vous donnera-t-il le temps de mener ces débats ?

- Oui ! Le report des élections est, à la fois, une nécessité et une opportunité. Une nécessité parce que l’urgence est clairement ailleurs ! D’un point de vue sanitaire, économique et social, nous avons des situations graves à gérer tous les jours, d’abord la santé de nos concitoyens, puis la vie de nos entreprises et le devenir de notre corps social. Personne n’a les élections comme priorité. Une opportunité parce que ce report doit nous permettre de déployer des politiques pour nos concitoyens, mais aussi d’ouvrir ces deux débats.