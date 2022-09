Jean-Christophe Angelini : « L’intérêt de la Corse commande de taire les divergences pour bâtir un consensus opérationnel »

- La droite craint que les discussions sur l’autonomie n’occultent les problèmes du quotidien. Partagez-vous cette crainte ?

- On peut très sincèrement mener les deux de front, néanmoins cela oblige à beaucoup de rigueur et de méthode, toutes choses qui, très honnêtement, ne me paraissent pas encore réunies à l’heure où l’on parle. Il faut qu’on définisse entre nous la méthode et surtout les objectifs que l’on souhaite atteindre. Paris nous a proposé un chemin, la Corse doit maintenant proposer le sien propre. Et c’est de la confrontation des deux visions que naîtra la solution politique. Pas de l’acceptation par l’une ou l'autre des parties de ce qui serait imposé ! C’est une co-construction, pas un marché de dupes ! Je le redis, je crois beaucoup et sincèrement dans la démarche qui est engagée, mais elle suppose que la Collectivité et les communes de manière générale continuent le travail dans l’intérêt de la Corse, mais que la méthode, les agendas et les objectifs de la négociation avec Paris soit également précisés.



- Quel est votre sentiment après cette deuxième réunion à Paris ?

- Mon sentiment est un peu à l’image de la sensation générale : positif et très ouvert. Positif car on a posé les choses au bon niveau. Au plan économique et social, on a parlé en termes de modèle, pas simplement d’actions sectorielles. Au plan institutionnel, on a comparé notre situation à celles des îles de Méditerranée, pas simplement, comme ce fut longtemps le cas, à d’autres régions de l’ensemble français. Donc, on progresse dans la méthodologie et, à mon avis, dans la clarification des objectifs. Ce qu’il faut maintenant, et je le dis avec beaucoup d’humilité, c’est continuer dans une approche très pragmatique, très opérationnelle, qui soit tournée vers le résultat, la culture du projet et pas simplement vers l’énumération des problèmes. Nous en avons collectivement les moyens. Il faut que nous soyons mieux préparés et mieux coordonnés dans notre relation à Paris. A l’assemblée de Corse, je me situe résolument dans l’opposition, mais je dis que l’intérêt supérieur de l’île commande que l’on soit convergent et que l’on essaye de bâtir un consensus opérationnel et exigeant dans notre relation à l’État. Cela me paraît indispensable de taire un certain nombre de divergences pour avancer vers l’objectif commun.



- Lequel exactement ?

- L’objectif, pour le PNC-Avanzemu, est clair : une révision constitutionnelle à horizon 2024 qui nous permettrait enfin d’inscrire la Corse dans la loi fondamentale et de débloquer les verrous qui nous empoisonnent la vie depuis des décennies. Régler les problèmes du quotidien, c’est bien sûr travailler tous les jours en mode projet, en mode solution, mais c’est aussi débloquer des verrous qui, depuis trop longtemps, nous empêchent d’aborder les choses au fond. Un exemple très concret : le droit commun ne nous permet pas de régler toutes les questions liées au désordre foncier et aux difficultés structurelles d’accès à la propriété. Il faut aujourd’hui toucher à la loi fondamentale. On a également besoin d’une autonomie réelle dans des domaines comme les droits de succession, les prix du carburant, la langue corse, l’action contre l’inflation, la mise en œuvre d’un pouvoir fiscal. Les limites sont trop nombreuses et trop fortes. Je n’oppose pas ce que les nationalistes appellent les fondamentaux - la terre, la langue, le peuple - de ce que nos concitoyens ressentent au quotidien. Tout est important. Quand on compare notre situation à la Catalogne ou à d’autres territoires, n’oublions jamais que, dans bien des cas, ces territoires, qui sont autonomes pour la plupart depuis des décennies, ont un PIB et un niveau de développement largement supérieurs au nôtre. Donc, l’enjeu est de marcher sur nos deux jambes : transformer au quotidien la situation de l’île et obtenir à l’horizon 2024 un statut d’autonomie qui nous permettra de régler au fond les problèmes dont on peut améliorer le traitement, mais qui ne peuvent être totalement résolus que dans le cadre d’une évolution institutionnelle.



- Vous parlez d’un projet commun, la droite plaide pour un projet a minima sans statut fiscal, cela semble irréconciliable. Comment voyez-vous les choses ?

- Je ne renonce pas à l’idée d’un consensus même a minima entre l’ensemble des Corses, droite comprise. Bien sûr, il y a toujours eu des oppositions très vives au transfert à la Corse de pouvoir normatif et pas simplement de compétences ou de moyens supplémentaires. Mais on doit continuer à rechercher un compromis, pas simplement entre nationalistes. Notre erreur serait de circonscrire le débat aux seules frontières de notre famille politique. On doit être ouvert ! Même si 70 % des Corses ont voté pour l’une des trois listes nationalistes en lice au second tour des territoriales, on doit parler à tous les électeurs, pas simplement à nos militants ou à nos électeurs. Si, au bout de ce dialogue interne, les divergences demeurent, on retiendra ce qui, en démocratie, est essentiel : le fait majoritaire. Mais, ce n’est pas parce qu’on a des difficultés et des oppositions qu’il faut renoncer à dialoguer et à essayer de trouver une plate-forme commune.