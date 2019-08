Jean-Christophe Angelini : « L’absence d’union nous fragiliserait considérablement face à l’Etat et aux Corses »

- Vous dites que l’absence d’union à une échéance électorale pourrait remettre tout en cause. Pourquoi ?

- Je n’ai pas dit exactement cela. J’ai dit que l’absence d’union nous fragiliserait considérablement à l’endroit de l’Etat d’abord, mais également des Corses qui ont cru en nous et qui ne comprendraient pas pourquoi nous aurions des attitudes différentes à des échéances aussi importantes que celles que nous avons affrontées dans l’union… Personne ne nous a obligés en 2017 à faire l’union des trois composantes au 1er tour, nous l’avons faite et nous avons obtenu plus de 45 % au 1er tour et plus de 55 % au 2ème tour. Nous avons aux Législatives également choisi l’union dès le 1er tour : trois députés sur quatre. Si une quinzaine de voix n’avaient pas manqué à Jean-Paul Carolaggi et à Julia Tiberi, peut-être aurions-nous eu quatre députés sur quatre ! Je veux croire que l’union est la règle et la bonne solution et qu’à l’occasion des Municipales, il est de bon ton que nous la renouvelions en l’adaptant, bien sûr, à la donne politique qui n’est pas celle des Territoriales ou des Législatives, mais qui est quand même assez importante pour qu’on l’appréhende comme cela.



- Jean-Félix Acquaviva, secrétaire national de Femu, a clairement annoncé qu’il n’y aurait pas de listes communes nationalistes au 1er tour, Gilles Simeoni l’a confirmé fin juin à Lupinu. Quelle sera votre attitude dans ce cas ?

- Ce sera une attitude de regret, mais cela restera, bien sûr, une attitude de construction avec l’attente – pourquoi pas ! – d’une union au 2nd tour. Mais il ne m’appartient pas à ce stade de commenter des positions qui n’ont pas été prises aussi clairement que vous le dites ! Il a été dit que l’union n’était pas une obligation, mais pas qu’elle n’interviendrait en aucun cas ! Il n’a pas été dit que Femu a Corsica partirait seul à Bastia et à Aiacciu. Il n’a pas été dit que les candidats aujourd’hui déclarés seraient les candidats de Femu et pas ceux des autres composantes. Donc, je veux rester prudent et continuer à croire en la nécessité d’une union et à y croire jusqu’au bout. Le moment venu, nous jugerons sur pièces. J’attends, non des discours et des déclarations à des meetings, mais plus précisément des décisions politiques dont j’espère qu’elles interviendront à la rentrée de septembre.



- Autre sujet longuement évoqué au cours du débat : la nécessité d’un rapport de forces avec l’Etat. En quoi est-ce une solution ?

- La question de la relation avec l’Etat est malheureusement posée en des termes singuliers par l’Etat lui-même. Nous avons toujours dit que, pour notre part, nous voulons dialoguer démocratiquement, pacifiquement et – comme je l’ai dit une nouvelle fois à l’occasion de ces Ghjurnate – nous ne voulons en aucun cas renouer avec la violence politique ou la clandestinité. Le rapport de forces pour le rapport de forces n’est pas la solution ! C’est l’Etat lui-même qui persiste dans le déni et qui ne veut pas considérer la réalité politique que nous représentons. Je crois donc qu’il nous faut évoluer pour faire entendre de manière un peu différente la réalité, que nous représentons, à Paris et au-delà.



- Pendant ce débat, tout le monde a joué la carte de l’apaisement et évité les problèmes qui fâchent. Pourquoi ?

- Le débat n’est pas le conflit, et la différence n’est pas la confrontation. Je veux croire que l’on peut avoir, y compris sur des questions délicates et sensibles, des positions un peu différentes pour peu que l’on sache retrouver le moment venu les chemins de l’union. Ces Ghjurnate devant des centaines de militants ont permis de revenir sur un certain nombre de choses. J’espère vivement que la rentrée de septembre permettra d’ouvrir le jeu.



Propos recueillis par Nicole MARI.