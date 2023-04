Jean Brignole, secrétaire général du STC quittera bientôt la tête du syndicat

A l'occasion du prochain congrès, courant mai, Jean Brignole quittera ses fonctions au sein du STC. « Il y aura un passage de flambeau, je ne serai plus secrétaire général. D’autres prendront la relève. » L’occasion, également, d’étoffer la commission exécutive, en créant deux postes de coordinateur et de secrétaire général adjoint. « Je serai toujours présent, mais dans un autre registre. »



Après 13 ans et 3 mandats de secrétariat général, Jean Brignole cédera donc la place à Patrick Clémenceau, seul candidat à sa succession. « Je ne suis pas à la retraite, je vais continuer à œuvre comme je l’ai toujours fait. Le syndicalisme est enraciné en moi, mais il faut passer la main à des gens qui sont en capacité de continuer l’action qui a été faite. »