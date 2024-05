"Jamais sans mon avocat" : le Barreau de Bastia milite pour garantir aux enfants une protection juridique adéquate

Pour être entendus par la Justice, les mineurs doivent être "capables de discernement", selon la Convention internationale du droit de l'enfant. Ils doivent être aptes à comprendre ce qu'il se passe, la situation qu'ils vivent. De fait, il n'existe pas d'âge minimal pour cela. Les enfants entendus ont "entre 11 et 18 ans", ponctue cependant le Bâtonnier. L'objectif du Barreau de Bastia est d'atteindre le suivi de "100% des enfants" lors des procédures civiles. Pour ce faire, l'ensemble des partenaires officiant dans le domaine de l'aide à l'enfance doivent être informés de cette "nécessité", et être également capables de le faire comprendre aux enfants concernés. Et pour cause, les mineurs peuvent faire le choix d'être entendus seuls par la Justice. Une situation que le Barreau de Bastia souhaite éviter. Il s'agit d'une démarche d'autant plus importante que "les parents maltraitants ne se précipitent pas chez le bâtonnier pour faire désigner un avocat à leurs enfants".