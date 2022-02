Jacques de Saint Victor : « Naples du royaume d’Anjou à la Camorra » à la Dante Alighieri de Bastia

Jacques de Saint Victor, né à Suresnes en 1963, est multi-casquette : professeur, journaliste, écrivain, conférencier … Il a commencé sa carrière comme avocat, puis est devenu journaliste et collabore aujourd’hui au « Figaro littéraire ». Co-rédacteur en chef de la revue « Cités », il fait partie aussi du comité de rédaction de la « Revue des deux

Mondes ». Membre de l’Association française des historiens des idées politiques, il participe ponctuellement à l’émission télévisée « Secrets d’Histoire » présentée par Stéphane Bern sur France 2.

Titulaire d’un doctorat en histoire du droit, il est également professeur et enseigne à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis où il codirige le master « Diversité culturelle ». Ses recherches portent sur l’histoire juridique de la mondialisation et à ce titre, il est régulièrement invité à l’Università degli Studi di Roma.





Ecrivain, il a écrit de nombreux ouvrages sur l’histoire des idées politiques, la crise de la démocratie, le populisme, les systèmes de droit et la criminalité organisée, notamment la mafia italienne. Auteur de nombreux essais, Jacques de Saint Victor a rédigé plusieurs romans évoquant l’Italie : « Le roman de l’Italie insolite » (2007), « Le roman de la Rome insolite » (2010), « Via Appia, voyage sur la plus ancienne route d’Italie » (2016) et « Casa Bianca » (2019) ….

Jacques de Saint Victor est en pays connu en Corse, y venant pour la 3ème fois à l’invitation de la Dante Alighieri. « Il y a un charme ici qui me rappelle mon ltalie ».

Dans ses projets, un roman dont une partie de l’action se passera dans le Bastia des années 50.