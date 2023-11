Jacques Mariani fait appel de sa condamnation dans l'affaire Rédoine Faïd

Le braqueur multirécidiviste Rédoine Faïd, récemment condamné à quatorze ans de réclusion pour son évasion de la prison de Réau en 2018, a choisi de ne pas faire appel de sa condamnation, a annoncé le parquet général mardi 7 novembre.Faïd, âgé de 51 ans, et onze autres accusés ont comparu pendant près de deux mois devant la cour d'assises de Paris pour sa spectaculaire évasion par hélicoptère du centre pénitentiaire de Réau. Dix de ses complices ont été jugés coupables et ont reçu des peines allant d'un an de prison avec sursis à dix ans.Parmi les condamnés, Jacques Mariani est le seul à avoir fait appel de la décision de la cour d'assises de Paris. Mariani, déjà détenu pour d'autres affaires, a été condamné à deux ans de prison pour avoir cherché à aider Rédoine Faïd dans un projet d'évasion en 2017, ce que les deux hommes ont nié. Jacques Mariani sera donc à nouveau jugé pour ces faits.Les autres condamnations incluent les deux frères de Rédoine Faïd, Brahim, 63 ans, et Rachid, 65 ans, qui ont été respectivement condamnés à un an de prison avec sursis et dix années d'emprisonnement. Seule Alima A. a été acquittée par la cour, qui a estimé qu'elle avait hébergé l'évadé sous «contrainte morale».Les peines prononcées ont été considérablement inférieures aux réquisitions du ministère public, qui avait demandé 22 ans pour Rédoine Faïd et 18 ans pour son frère Rachid. La cour a souligné la «gravité exceptionnelle» des faits, impliquant des armes de guerre, une préparation sur plusieurs mois et la mise en danger de vies humaines.Concernant Rédoine Faïd, en état de «récidive», la cour a noté sa «totale détermination à s'extraire du milieu pénitentiaire». Avec cette nouvelle condamnation, la fin de peine de Rédoine Faïd, déjà sous le coup de condamnations antérieures, devrait être prolongée jusqu'en 2060.