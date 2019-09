Jacqueline Gourault à Sotta : "L'agenda rural doit permettre d’améliorer la qualité de vie des habitants de vos villages »

« Il faut que les élus soient actifs, ils ont besoin de plus de liberté tout en gardant un accompagnement de l’état. Le temps des grands plans nationaux est dépassé et aujourd’hui c’est en fonction des spécificités des territoires que l’on trouver les meilleures solutions de développement pour ceux-ci » explique Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales , présente ce vendredi 6 septembre à Sotta devant de nombreux élus de l’extrême sud, dans le cadre de l’agenda rural.Plus de 200 propositions composent le rapport « Ruralités » remit à la ministre le 26 juillet dernier, pensées et dessinées par des élus, celles-ci se veulent au plus près des préoccupations des habitants des zones rurales.Face aux maires de l’Extrême-Sud et accompagnée de trois élus ayant conduits la mission « agenda rural » Daniel Labaronne, député d’Indre et Loire, Pierre Jalier sénateur honoraire, maire de Saint-Flour, président du Cerema, président délégué de l’association des petites villes de France et Cécile Gallien, maire de Vorey et vice-présidente de l’association des maires de France, les différents problématiques de nos territoires sont évoquées.« Parmi les nombreuses pistes mises en lumière par l’agenda rural, la couverture numérique apparait comme essentielle, sur notre commune de Sotta où nous avons été confrontés, à ce problème. Nous avons une entreprise très dynamique et pour qu’elle puisse avoir une connexion internet satisfaisante, nous avons dû contourner les différentes réglementations de manière à favoriser les capacités de développement de cette entreprise » explique Jean-Marc Serra, le maire de Sotta, à la ministre.« Nous avons besoin de maires actifs, et c’est cela que veut favoriser l’agenda rural, chaque territoire possède ces spécificités et même si des contournements sont parfois nécessaires, c’est effectivement le dynamisme et le développement des lieux de vie qui doivent être une priorité » répond la ministre enchantée d’entendre la volonté de ces maires.Pour comprendre au mieux les enjeux de nos territoires insulaires, des tables rondes autour desquelles les différents élus et acteurs professionnels et sociaux sont réunies, se sont tenues dans la salle des fêtes de Sotta.« Vos territoires ont des besoins relatifs à vos spécificités, si parfois elles semblent des freins, au contraire, j’y vois de nombreux atouts et cette mission « agenda rural » doit permettre d’améliorer la qualité de vie des habitants de vos villages » continue Jacqueline Gourault sûre que les clés du bien être rural sont entre les mains de nos élus.Après cette réunion de Sotta, c’est à Porto-Vecchio que la ministre a poursuivi sa visite et c’est à Bonifacio qu’elle l’a conclue autour de la préservation du patrimoine exceptionnel de cette ville si particulière.