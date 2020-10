Jack, le chien des Pyrénées, et Charles, le randonneur : une belle histoire sur le GR 20

Pendant 9 jours, Charles Fanucci et son chien ont parcouru entre 12 et 15 kilomètres par jour soit 9 étapes du GR20. De Calenzana à Vizzavona, Jack 4 ans n'a jamais laissé tomber son maître.

"Les deux trois premiers jours c'était un peu compliqué pour lui parce qu'avec les animaux de la montagne qui passaient, il ne dormait pas trop. J'ai vu le moment où j'ai presque penser à le faire rapatrier à Asco", raconte Charles.

Finalement, Jack s'est très vite habitué au rythme de vie en randonnée. "On marchait dans de bonnes conditions sans m’épuiser et sans l’épuiser, donc on a continué jusqu'à l'objectif fixé et on a passé les étapes sans problème", poursuit le randonneur ajaccien.





Si Charles a embarqué Jack dans sa folle aventure, c'est qu'il savait que son fidèle compagnon en était capable. Le mont Rotondu, la Paglia Orba, le Renosu... le chien les avait déjà tous gravis : "Quand on m'a donné mon chien il avait à peine deux mois. Dès qu'il a pu bien marcher je l'ai emmené avec moi dans toutes mes sorties en montagne."

Avant leur départ, Charles s'était tout de même renseigné auprès d'un vétérinaire pour ne pas mettre en danger la santé de son chien. "Sur ses consignes j'appliquais une crème sur les coussinets de Jack tous les soirs, j'avais même une crème cicatrisante au cas où", explique-t-il.



En autonomie alimentaire



Les deux compagnons de route, ont traversé la partie Nord du GR20 en totale autonomie alimentaire. "J'avais prévu 4 kilos de croquettes et 4 litres d'eau pour Jack.", précise Charles Fanucci.

Pendant quelques jours, l'animal a porté lui-même dans des sacoches, fixées à son harnais, deux kilos de croquettes et deux litres d'eau. Puis au bout du troisième, à cause d'irritations, Charles a décidé de les lui enlever. "Dans les refuges où nous dormions les propriétaire donnaient pratiquement toujours de la nourriture à Jack. Ils ont tous été très accueillants", précise-t-il.



Un compagnon à toute épreuve



Même dans les moments les plus difficiles, le chien des Pyrénées, croisé Border collie, s'est montré à la hauteur. C'est le cas par exemple de passages avec des chaînes. L'animal n'a pas eu peur et a marché dans les pas de son maître. " Ni devant, ni derrière, il m'a vraiment tout le temps suivi. Le chien c’est le compagnon idéal de randonnée. Il ne se plaint pas, il est obéissant et a toujours marché à mes côtés" , se ajoute Charles Fanucci.



Leur prochain défi sera de parcourir le GR20, mais cette fois-ci en totalité pour une nouvelle et magnifique aventure où l'expression "le meilleur ami de l'homme" prend tout son sens...