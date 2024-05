JO 2024 : "Je n'aurais jamais pensé vivre ça un jour", Aurelie, factrice en Centre Corse, portera la flamme à Piedicroce

La grande parade maritime accompagnant l'arrivée de la flamme olympique en France a débuté mercredi dernier avec un millier de bateaux escortant le trois-mâts Belem en rade de Marseille. Avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, la flamme va traverser le pays, portée par des milliers de personnes qui se relaieront. Parmi elles se trouve Aurélie Lucas, une factrice intrépide originaire du Centre-Corse, qui aura l'honneur de transmettre la flamme à Piedicroce. Lorsqu'elle a répondu à l'appel à candidatures de La Poste il y a un an, Aurélie ne se doutait pas qu'elle serait choisie "Il y avait 12 800 candidats pour 140 places au niveau national et 4 en Corse, deux hommes et deux femmes. C'est donc une immense joie pour moi d'être une 'éclaireuse'." confie-t-elle avec un mélange de surprise et de fierté. "Hon­nêtement, avec le nombre de personnes qui ont candidaté, quand mon responsable m'a appelée pour me dire que j'avais été retenue, je n'y ai pas cru. J'étais vraiment étonnée, puis j'ai ressenti de la fierté. C'est un événement mondial, je n'aurais jamais pensé vivre ça un jour." Agée de 41 ans et exerçant le métier de factrice depuis 2018, Aurélie, originaire de San Lurenzu, est une ancienne championne départementale de judo qui allie parfaitement sa passion pour le sport et sa vie active au village : "Je suis sportive, j'habite au village, je fais beaucoup de trail, et avec mon métier de factrice, mes journées sont bien remplies."



Son relais aura lieu à Piedicroce



Le jour de son relais, le 14 mai à Piedicroce, approche à grands pas. "On a une heure précise de rendez-vous et de passage. Mon relais est prévu vers midi. On se réunira à l'école où on nous remettra nos tenues spéciales, y compris nos élégants vêtements blancs..." Malgré son impatience, Aurélie avoue ressentir un léger stress : "Je me languis, j'ai hâte, mais le stress monte petit à petit." Heureusement, elle a encore du temps pour s'entraîner avec ses collègues qui la soutiennent depuis le début de cette aventure excitante : "Je m'entraîne régulièrement... Je vais parcourir 200 mètres avec une torche de 1,5 kg à 4 km/h, ce qui me prendra environ 4 minutes. Mes collègues sont formidables, ils m'aident énormément."



Une paisana "fière"



"Je me suis toujours intéressée aux Jeux olympiques, mais jamais je n'aurais imaginé participer à un événement aussi exceptionnel," avoue-t-elle. Factrice en milieu rural et "paisana", elle est encore plus fière d'avoir été choisie dans un environnement qu'elle chérit. "Pour la Corse, ce sera un moment exceptionnel. Je serai fière de porter cette flamme. Venant d'un village, c'est une immense fierté pour moi d'avoir été sélectionnée."



Elle tient à exprimer sa gratitude envers La Poste qui lui a offert cette opportunité unique : "Je remercie La Poste de m'avoir donné cette chance. Sans eux, je n'aurais jamais pu réaliser ce rêve."