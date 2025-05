J’ai testé pour vous le don du sang à Ajaccio, place Campinchi

Sur place, le parcours est clair. Je commence par présenter ma pièce d’identité, puis je remplis un questionnaire de santé. Après un rapide contrôle, je patiente avec d’autres volontaires dans une ambiance calme et bienveillante. Julie, 18 ans, s’apprête à donner pour la première fois. « C’est ma toute première fois. J’étais un peu nerveuse, mais je trouve ça important de participer, d’aider. » Autour de moi, la diversité des profils est frappante. Isabelle, 43 ans, venue du Nord-Pas-de-Calais pour les vacances, a été surprise par le dispositif. « Je suis tombée sur la collecte en me promenant. Même loin de chez moi, ça me semblait naturel de faire un don. Les besoins ne s’arrêtent pas aux frontières régionales. » Jean-Marc, employé municipal de 50 ans, est un habitué. « Donner son sang, c’est un engagement solidaire. Je fais cela plusieurs fois par an, et j’encourage autour de moi. Ici, à Ajaccio, la solidarité n’est pas un vain mot. »Vient mon tour. Après un dernier échange avec une infirmière, je m’installe pour le prélèvement. Le geste, en soi, est simple et rapide : une dizaine de minutes. Un moment de pause, de réflexion, presque silencieux, où l’on mesure ce qu’un acte en apparence ordinaire peut représenter pour ceux qui en auront besoin. Alexandre Talamoni me rappelle alors : « Un don de sang peut sauver jusqu’à trois vies. » Une formule qu’on entend souvent, mais qui prend ici un tout autre sens.

Pour organiser cette opération, l’EFS a pu compter sur le soutien logistique de la mairie d’Ajaccio. La ville a mis à disposition l’électricité, les places de stationnement pour le bus, et a facilité l’installation du chapiteau. Une aide saluée par les équipes. Mais tout n’est pas encore optimal. Alexandre Talamoni regrette la faible couverture médiatique de l’événement : « Parfois, on ne voit qu’un petit encart ou rien du tout dans la presse du matin, alors que l’enjeu est crucial. Il faut qu’on parle davantage de ces collectes. »



Au-delà du cadre logistique, l’EFS insiste sur la notion de responsabilité partagée. Chaque donneur potentiel peut contribuer à maintenir un système de santé efficace et réactif. En Corse, l’insularité ajoute une contrainte : en cas d’urgence, il faut pouvoir compter sur des stocks présents sur l’île. « La diversité des groupes sanguins est essentielle. On a besoin de tous les profils, et régulièrement. Les jeunes doivent prendre le relais », martèle encore Alexandre Talamoni.