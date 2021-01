"J'ai pas", Clément Albertini sort son premier single produit par Soprano

- C'est une chanson qui estpartie d’un guitare, voix. Elle parle d'une introspection, d'une personne qui cherche sa place dans la société d’aujourd’hui. Lorsqu'on grandi on cherche un peu notre place dans les codes. Et cette personne appelle à l'aide, elle crie son désespoir mais finalement elle réussit sans changer.J'ai voulu aborder un thème assez général qui parle à tout le monde. On peut avoir peur de ne pas réussir dans notre métier, dans la voie qu'on a choisi ou en amour. "J'ai pas", finalement c'est un titre entre l’autobiographie et la fiction.-Oui, mais en fait j'avais écrit et composé "J'ai pas" depuis 18 mois, c'est la toute première chanson de l'album qui a été écrite. Mais avec la crise sanitaire ça a été plutôt long à sortir.- Il est sorti le vendredi 22 janvier et l'accueil a été très très bon surtout en Corse. Il a dépassé les 120 000 vues en deux jours, est passé numéro 1 des hits téléchargés en variété française sur Itunes. Il est aussi rentré sur les playlists Fresh variété de Spotify. Il y a eu pas mal d'échos sur la page Facebook de TF1 et Louane l'a aussi partagé sur Instagram, ça fait très plaisir.Mais ce qui était hyper important pour moi c'était de savoir ce que les corses allaient en penser. Ils m’ont emmené en final et savoir qu'ils achètent ma chanson, qu'ils sont derrières moi, c'est le plus beau des cadeaux.- Je ne m'y attendais pas du tout ! Pendant l’émission, beaucoup de personnes disaient qu’on était liés, mais je me disais qu'après l'émission ça n'allait pas durer... il a un empire à gérer, beaucoup de projets. Finalement, quand j’ai fini The Voice il m’a dit "viens on va voir ce que tu sais faire, je ne vais quand même pas être ton coach qu’à la télé."Je lui ai fait écouter mes compositions, je stressais à mort et là il m'a envoyé une photo de lui en selfi en écrivant "on a notre première chanson". Deux ans plus tard on bosse ensemble et il est devenu mon producteur. C'est une première fois dans l’histoire de The Voice qu'un coach produise son talent.Oui et puis j’apprends tous les jours avec lui, par sa grande carrière mais aussi humainement. C'est la personne la plus humble que je connaisse. Alors au début arriver dans ce milieu-là ça fait un peu peur mais avoir lui ça m'a rassuré. Il est comme mes amis à Bastia donc j'étais pas trop dépaysé.- Il est fini à 95%. Pour l’instant il est composé de 14 chansons uniquement en Français mais il se peut qu’il y ait une surprise en Corse. Si tout va bien, il sortira en octobre prochain avec un second single au printemps on prépare déjà le clip.- C'est vrai qu'on m’attend pas sur le registre Corse parce que j'ai toujours fais de la pop. Mais mon objectif caché ça a toujours été d'essayer de le faire mais du coup il faut que je m'y mette à 200%. Alors, pourquoi pas une collaboration surprise sur mon album... qui sait...