J-J Allegrini-Simonetti : "J’ai confiance, les Ile-Roussiens savent distinguer les gens honnêtes des marchands d’illusions

- Comment avez-vous fait campagne plus de 3 mois après le 1er tour et dans des conditions qui restent spéciales ?

- Très sereinement. Pendant ces 3 mois nous avons été très actifs, et avons tout mis en œuvre pour gérer le mieux possible la crise liée à l’épidémie de COVID-19. Pas sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain, quotidiennement, auprès de nos concitoyens. Jusqu’à ce jour, notre campagne se déroule bien.

- Ne craignez-vous pas que les électeurs ne soient démotivés, surtout un 28 juin ?

Justement non ! Les retours, que nous avons, sont plus que positifs, les électeurs ne sont pas démotivés. Bien au contraire !

- Vous êtes arrivés deuxième au 1er tour. Comment expliquez-vous ce score pour un maire sortant ?

- Les électeurs de Michel Frassati ont adhéré à une démarche et à une équipe dont l’honnêteté et la sincérité de l’engagement ne peuvent être remises en cause. A ce titre et bien que qu’il n'ait donné aucune consigne de vote, je suis convaincu que ses électeurs savent ce qu’ils ont à faire et que bon nombre de suffrages se reporteront sur notre liste !



- Souhaitez-vous revenir sur les accusations portées sur les réseaux sociaux ?

- Je maintiens ce que j’ai écrit. Certaines pratiques sont inadmissibles et doivent cesser ! La démocratie doit s’exercer sereinement. Ceux qui prônent l’apaisement n’en font pas toujours la démonstration.

- Mon arrivée en seconde position est, c’est vrai, une première. Les annonces successives du Président de la République et du Premier Ministre à la veille du premier tour de scrutin, dans les conditions inédites que nous avons connues, ont entraîné une abstention importante que nous pouvons comprendre. Cette abstention nous a visiblement plus impactés que notre adversaire.- Notre réservoir de voix est identifié et doit en toute logique s’établir au niveau des précédentes élections.