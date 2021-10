Investir dans l’immobilier neuf : comment bien commencer ?

Un secteur attractif

Réaliser des projets ;

Financer une retraite ;

Se créer une source de revenus supplémentaires ;

Etc.

Investir dans l’immobilier neuf, pour quels avantages ?

Des avantages fiscaux et aides de l’Etat sous la forme d’exonération de taxe foncière, de réductions d’impôt, etc. (vous ménagez votre portefeuille et améliorez la rentabilité du projet) ;

Une consommation énergétique amoindrie en raison des normes environnementales ;

La garantie décennale qui vous épargne les travaux ;

Un accès facile au crédit immobilier ;

Des droits de mutation à un faible taux ;

Etc.



Le processus pour un investissement réussi

Le risque et la rentabilité du placement

Les avantages fiscaux ;

Les intérêts d’emprunts ;

Etc.



La stratégie d’investissement

Pourquoi ce placement ?

Le bilan patrimonial

De votre situation professionnelle ;

Des revenus qu’elle vous génère ;

D’autres éventuels placements préalables ;

De votre situation fiscale (en rapport aux avantages de défiscalisation) ;

Etc.

Le crédit et les intérêts

La stratégie immobilière



Les zones à privilégier pour investir dans l’immobilier neuf

Situés dans des zones bien desservies par les transports, accueillant des industries, des universités, des pôles de recherche, etc. ;

Situés dans les zones où l’offre en logements est inférieure à la demande ;

Représentant un environnement agréable (sécurité, image du quartier, espaces verts, etc.) ;

T1 ou studios si l’on choisit d’investir dans l’immobilier neuf en visant une cible estudiantine ou célibataire comme locataire.

Au nombre des projets les plus rentables à long terme, investir dans l’immobilier neuf figure aux premiers rangs. Mais pour y trouver votre intérêt, vous devrez reléguer au tout dernier plan l’option de l’improvisation.En effet, il existe un nombre important de facteurs à prendre en compte lorsque l’on souhaite éviter les déconvenues. En d’autres termes, fructifier son investissement requiert la maîtrise de quelques clés pour investir dans l’immobilier neuf.L’immobilier reste à ce jour l’un des secteurs préférés des Français pour investir. Il offre une grande sécurité compte tenu du fait que le bien demeure, même lorsque surviennent des catastrophes économiques.En effet, cette opération patrimoniale, en plus de sa solidité, permet d’encaisser des loyers qui peuvent servir dans un futur proche ou lointain à :Les avantages liés à l’investissement immobilier sont de plusieurs ordres :En dehors de tout ceci, en choisissant d’ investir dans le neuf , vous avez la latitude de personnaliser votre logement pour le rendre conforme à vos goûts et votre idée de projet.Mieux, lorsque vous l’acquerrez en VEFA, les frais de notaires vous sont réduits. Vous ne paierez qu’entre 2 et 3 % du prix d’achat, au lieu de 7 à 8 % pour un logement ancien.Notez également que la baisse de la facture énergétique, des coûts d’entretien ainsi que des charges, constitue un argument attractif pour trouver aisément des locataires.Et c’est sans compter avec les garanties constructeurs grâce auxquelles vous pourrez réparer les dysfonctionnements du logement sans débourser un centime. Toutefois, tous ces avantages, vous n’en bénéficiez qu’à condition de veiller minutieusement à certains détails.Réussir à investir dans l’immobilier neuf nécessite un bon conseiller en gestion de patrimoine. Celui-ci vous procurera des conseils utiles pour vous orienter efficacement. Cliquez ici pour lire quelques-uns de ces conseils.C’est l’une des premières préoccupations lorsque l’on s’apprête à investir dans l’immobilier neuf. Il faut savoir que le rendement locatif brut se trouve en effectuant le rapport entre le loyer annuel et le prix du logement, avant de multiplier le résultat par 100.Quant à la rentabilité nette, elle s’obtient en soustrayant les impôts, taxes locales et charges diverses, puis en ajoutant :Ces différents calculs permettent en général de trouver un résultat qui avoisine 3 à 3,5 % du montant investi.Elle est à élaborer avec tact et précision.La première question à se poser ici est celle pour connaître la motivation qui guide ce type de placement. Vous effectuerez le choix du logement, son emplacement, son régime fiscal et son financement en fonction de la réponse trouvée.Il faudra maintenant procéder à un bilan patrimonial en tenant compte :A ce stade, vous vous baserez sur votre budget et votre financement pour déterminer votre marge de manœuvre financière. En d’autres termes, vous vérifierez si vos revenus bruts actuels vous permettent de verser les mensualités de crédit.Viendra ensuite le volet du crédit et des intérêts. Il est, en effet, recommandé de prendre un crédit pour investir dans l’immobilier neuf. Et ceci pour plusieurs raisons.D’une part, parce que les taux demandés par la banque en guise d’intérêts sont presque toujours inférieurs au taux de rentabilité. Vous en sortez donc gagnant. D’autre part, parce que les intérêts censés être générés par votre emprunt bancaire sont déductibles des loyers, si déclarés au fisc.C’est ici que vous définirez l’orientation à donner aux revenus qui seront générés, avant de choisir la zone dans laquelle vous investirez.Pour ce faire, vous pourriez réfléchir au futur et déterminer s’il y a une possibilité que vous repreniez plus tard le logement à la fin du contrat de location pour en faire votre résidence. Cette éventualité pourrait évidemment influencer le choix de la zone.Ou alors, vous optez pour une revente au terme du contrat de bail. Dans ce cas, vous prêterez attention au calcul du timing de l’opération. Il est conseillé de faire parvenir un préavis au locataire dans un délai de 6 mois avant la fin du contrat.Si cette option vous paraît plus probable, vous opterez donc pour une ville à fort potentiel économique et démographique.Le dispositif Pinel est applicable dans les régions telles que la région parisienne, la Côte d’Azur, les agglomérations de plus de 250 000 habitants, le Genevois français, etc. Elles sont classées zones Abis, zone A et zone B1. Vous pouvez visiter cette page pour en apprendre plus sur le dispositif Pinel.La règle d’or pour investir dans l’immobilier neuf tient en un seul mot : l’emplacement ! On donnera priorité aux logements :