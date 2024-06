Intim’Agir Corse : un soutien essentiel pour la santé sexuelle des personnes en situation de handicap

« On a trois champs d’action », commence Emma Kloster. « L'accès à la vie intime affective sexuelle, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et le soutien à la parentalité. En termes d'action, on a des modalités plutôt individuelles avec un suivi qui peut être fait par Aude Grison, ma collègue, sexothérapeute formée au handicap. On a aussi une modalité groupale avec des formations des professionnels du secteur social et des ateliers de sensibilisation auprès des personnes concernées, qu'elles soient inscrites dans l'école inclusive, donc l'éducation nationale, ou bien en établissements et services médico-sociaux ».



Intim’Agir Corse propose aussi une variété de services pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Le centre offre une orientation personnalisée, apportant un soutien dans les démarches personnelles et administratives, et assurant que chaque individu reçoive des conseils adaptés à sa situation spécifique.



En plus de cela, il fournit des informations détaillées sur les thématiques de la vie affective, intime, sexuelle et de la parentalité, accessibles tant aux personnes en situation de handicap qu’à leurs proches et aidants. Le centre organise également des programmes de formation destinés aux professionnels du secteur médical, médico-social, ou associatif, afin de mieux les préparer à accompagner les personnes en situation de handicap sur ces sujets délicats. Enfin, Intim’Agir Corse offre des conseils et des ressources pour les proches-aidants, les aidant à soutenir de manière efficace et respectueuse les personnes dont ils s’occupent.