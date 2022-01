Interpellé en possession de drogue grâce au flair du chien gendarme, il écope de 12 mois de prison

Michela Vanti le Mardi 18 Janvier 2022 à 13:19

Lundi 17 janvier, un motard qui circulait sur la commune de Lucciana a été intercepté par les gendarmes de la brigade motorisée de Borgo. Suivant le flair du chien « Rocco » de l’équipe cynophile, les militaires ont découvert que le conducteur était en possession de 60 grammes de résine de cannabis conditionnés en sachet, d'une balance et de plus de 300 euros cachés dans le coffre du deux-roues.

Les investigations menées par les enquêteurs ont rapidement permis d’établir que ce jeune homme faisait du « stup-truck » dans la région. Jugé en comparution immédiate, le prévenu a été condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis ainsi que d'une interdiction de conduire tout engin à moteur pendant 8 mois.

​Les objets saisis on été confisqués.