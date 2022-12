Interpellations dans les milieux nationaliste : les militants transférés à Paris

Une nouvelle vague d'interpellations a eu lieu ce lundi matin, 5 décembre, en Haute-Corse et dans l'Extreme-Sud dans le cadre de l'enquête portant notamment sur une conférence de presse clandestine en 2021. Comme à Ajaccio il y a quelques jours cette opération aurait été menée dans le cadre d'un dossier relevant du parquet national antiterroriste (Pnat) par la sous-direction antiterroriste et la police judiciaire en Corse. Entre huit et dix militants nationalistes dont des responsables de Corsica Libera, tels que Charles Pieri, son fils Ghjuvan Battista Pieri à la tête de la Ghjuventù Libera, Ghjiseppu-Maria Verdi et son petit-fils ou encore Nicolas Mattei auraient été interpellés. "On insurge contre cette nouvelle vague d'interpellation", indique Thierry Casolasco, porte parole de Sulidarità, "des sales méthodes d'interpellation des années 90 sont remises à l'ordre du jour." Selon nos informations, le transfert à Paris des 8 militants nationalistes interpellés ce lundi 5 décembre dans le cadre d'une enquête sur une menace de retour à la lutte armée du FLNC, devrait avoir lieu dans la journée. Des rassemblements sont en cours devant le camp militaire de Borgu et à l'aéroport de Bastia Poretta. Dans ce contexte tendu, le ministère de l'Intérieur a indiqué samedi soir que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reportait à janvier son déplacement prévu jeudi et vendredi en Corse, estimant, en accord avec les élus locaux, que le climat n'était "pas favorable": "Il vaut mieux laisser un peu de temps pour que la tension diminue".