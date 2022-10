Internet : comment se prémunir des risques de piratage

C’est pourquoi, dans le cadre du Cybermoi/s 2022, la campagne européenne de sensibilisation à la sécurité numérique de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), la Fédération Bancaire Française propose un spot de prévention de 30'' nous appelant à plus de vigilance pour protéger nos données bancaires et sécuriser nos paiements en ligne.





Sur internet, notre sécurité commence par notre vigilance.



Et à l'occasion du mois de la cybersécurité 2022, la FBF rappelle les bons comportements à avoir afin d'améliorer cette sécurité sur internet.

Apprenez à déjouer les pièges en vous méfiant des offres trop alléchantes.

Apprenez à repérer les signes qui sécurisent vos achats et ainsi éviter les sites frauduleux.

Et ne communiquez jamais vos mots de passe, ni par mail, ni par texto et ni par téléphone. Tous les conseils sécurité sur les lesclesdelabanque.fr