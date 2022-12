International Swiss Open Junior à Zürich : Les Corses parmi les meilleurs

Habitué des grands rendez-vous internationaux, l e champion de France U17 ans Antoni n Romieu avait fait le choix d’évoluer en catégorie supérieure U19 ans, afin de préparer l’US Open, auquel il participera dans quinze jours à Philadelphie.



Tête de série 9/16, le Corse écartait sans trembler l’ Allemand Herzberg (3/0), puis b ataillait cinq jeux au tou r suivant face au Tchèque Stepan (3/2) pour s’ouvrir les portes des quarts de finale, où il retrouvait l’ Ukrainien Scherbakov , le numéro 2 Européen.

Un match intense, dès l’entame, durant laquelle le Balanin faisait jeu égal avec son adversaire, qui se blessait après un long rallye à 7/7 dans le 1er jeu, avant d’abandonner. Qualifié pour les demis , il affrontait le Suisse Bernet (n° 6 Eu r ), un des joueurs les plus solides du circuit. C ela se vérifiai t sur le court , le Balanin à l’attaque, ne parvenait pas à déstabiliser l’Helvète, qui empochait la mise logiquement en 3 manches.

Dans le match pour la 3e place, un autre gros morceau l’attendait, R owan Dammin g , récent champion du monde U19 ans, battu en demi au terme d’un match intense face au Qatari Yousef Farag .

Là encore, la marche était un peu trop haute pour le Balanin, qui s’inclinait 0/3. Il finissait 4e et nous confiait : « J’avais choisi de jouer en catégorie supérieure ce tournoi pour préparer l’US Open . Finir 4e est un très bon résultat, car le niveau était très relevé. À partir des demis , je n’ai pas réussi à hausser mon niveau de jeu. C’est un peu frustrant, car je n’ai pas réussi à reproduire les bonnes séances que je faisais à l’ entraînement ces derniers temps. Je sens quand même que je suis sur la bonne voie, il faut que je poursuive, car après l’US Open, il y aura un autre grand rendez-vous, le British en janvier. »



D'autres compétitions à venir

En catégorie U 13 F , la relève du Squash Balagne avait face à elle quelques-unes des meilleures joueuses de la génération. La championne de France Lily Romieu , Rafaëlla Guidoni , Elia Grossi et Romane Ledrich devaient tout d’abord batailler en poules pour tenter de se qualifier pour la suite de la compétition. Rafaëlla Guidoni tirait son épingle du jeu en remportant ses duels dans la poule D, dont une victoire importante face à l’Israélienne Wiegenfeld (3/1). Dans la même poule, Elia G rossi signai t un beau succès face à la Polonnaise Maziuk (3/0), mais cédait sur le fil face à Wiegenfield (2/3), avant de se blesser et d’abandonner la compétition. Dans les autres poules, Lily Romieu maîtrisait parfaitement l’Allemande Mahl (3/0), mais buttait ensuite la solide Anglaise Ameerah Ismail , future vainqueur du tournoi.



Enfin, Romane Ledrich remportait deux belles victoires face à la Suissesse Zyrn , puis l’Irlandaise Sabry (3/2), mais concédait également une défaite face à Nadiya Ismail . S eule qualifiée pou r les demis , Rafaëlla Guidoni ne parvenait pas à passer l’obstacle Ameerah Ismail en demi, et était tout proche de décrocher la médaille de bronze ensuite, menant 2/0 et ayant une balle de match dans le 4e jeu, elle s’inclinait sur le fil face à Nadiya Ismail (2/3) pour finir au pied du podium.



Dans les matchs de classement, Lily Romieu montrait toute sa maîtrise et écartait avec la manière l’Israélienne Wiegenfeld (3/0), puis la championne de F rance U11 ans Emilie Leblon d (3/0) pour finir à une belle 5e place. De son côté, Romane Ledrich cédait lors de ses deux dernières confrontations et finissait 8e . Ce qui faisait dire au coach balanin Xavier Romieu : « Très satisfait du comportement d’ensemble des filles, qui n’ont pas souffert de la comparaison internationale, malgré le peu de compétitions de ce niveau qu’elles ont dans les jambes. C’est encourageant pour elles, et cela va nous donner des pistes à travailler à l’ entraînement pour la suite de la saison où les compétitions vont s’ enchainer . »



Rendez-vous : Samedi plateau jeune au Squash Balagne Dimanche Open Seniors au S quash BalagneQuatre