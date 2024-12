Interdiction du corse à l'Assemblée de Corse : université et lycée bloqués ce lundi à Corte

Le texte de la conférence de presse, en langue corse, résume parfaitement la portée de ce combat :

« Simu quì oghje per chì ogni studiente sianu cuscenti di ciò ch’è nò campemu. Un studiente di l’università di CORSICA francofonu hè cumplice di sta situazione. Corsofoni arradicati à a so terra sò ricusati da l’università ogni annu è devenu studià luntanu da i soi. Dumandemu una rivitalisazione di u modu di scrizzione à a facultà.

Nimu ùn c’impediscerà di parlà corsu. Vulemu ancu chjamà à l’altri populi chì sò ind’a stessa situazione, à rivultà si anch’elli per chì u statu capischi è paghi.

Palisemu ancu a francisazione di l’impieghi di a facultà di Corsica. Travagliendu per ella, tocc’à ognunu di piglià e so responsabilità è d’esse corsofonu. Lingua corsa Lingua di u nostru paese.

Emu dicisu di bluccà sopratuttu chì in stu mumentu un muvimentu hè in tracciu di passà si in a Corsica sana. Ùn hè micca chè l’interdizzioni di a lingua corsa à l’assemblea di corsica chì ci faci mova ma u fattu di Veda a noscia lingua à pocu à pocu smarìè d’ùn pudè agi scia pè difende a piazza di a lingua corsa in a sucietà isulana, per ch’ella pudessi campà anni è anni è dà li un sboccu per a ghjuventù corsa è di modu più largu una cuufficialità à u populu corsu.

Ùn cappieremu micca tantu ch’ùn averemu micca ciò ch’è no vulemu ».