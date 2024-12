Interdiction du corse à l'Assemblée : à Ajaccio le mouvement s’intensifie

À Corte, des militants de Ghjuventù Paolina et Ghjuventù Indipendentista ont intensifié le mouvement ce lundi en bloquant l’accès au lycée Pascal Paoli ainsi qu'à tous les campus de l’Université de Corse.



À Ajaccio, la mobilisation a pris une tournure encore plus mouvementée. Environ 200 jeunes manifestants ont bloqué la circulation sur le cours Napoléon après un rassemblement devant la préfecture. Des palettes ont été incendiées, et des bouteilles ont été lancées vers la préfecture et les forces de l’ordre. En réponse, les CRS ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, tandis que les pompiers intervenaient pour éteindre les feux.