Intempéries : la Haute-Corse dresse un premier bilan

La Haute-Corse a été placée en vigilance Orange Pluie-Inondation ce matin à 9h en raison d’un épisode venteux sévère qui a touché l’ouest de l’île.



A cette heure, on déplore le décès d’un homme de 46 ans, de nationalité française et une femme de 23 ans, de nationalité italienne en urgence absolue suite à un arrêt cardio-respiratoire qui a été transportée au Centre hospitalier de Bastia.

Ces 2 personnes étaient hebérgées dans des campings de Calvi.

Une cellule d’urgence medico-psychologique a été déclenchée à Calvi .



La vigilance Orange a été levée ce matin à 11h mais le département est maintenu en vigilance jaune situation météorologique à surveiller en raison de la persistance d’un risque orageux jusqu’à demain matin, 9 h au plus tôt.



Un nouvel épisode de vigilance Orange pour le paramètre « Orages » est envisageable en fin de journée.



On enregistre un retour progressif à la normale du réseau routier et ferré. Toutes les routes territoriales sont désormais ouvertes à la circulation, même si parfois la circulation se fait sur une seule voie.



Quelques retards ont été enregistrés dans les aéroports et certains vols ont été déroutés mais le

trafic aérien est revenu à la normale à cette heure.



Les services d’EDF recensent 45 000 clients privés d’électricité sur l’île dont environ la moitié en Haute-Corse. A cet égard, les services qui s’emploient à un rétablissement de la situation dans la journée demandent à la population de ne pas toucher les fils électriques tombés au sol