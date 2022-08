Intempéries en Corse : moins de 2 000 foyers toujours privés d'électricité

Dans un communiqué diffusé ce samedi 20 aout, EDF Corse indique que 170 techniciens sont toujours engagés sur le terrain et poursuivent les réparations devant permettre de réalimenter les derniers clients coupés (moins de 2000), essentiellement sur le secteur de Cargèse et en Balagne. Dans ces zones, en parallèle des réparations sur les lignes principales d’alimentation, des groupes électrogènes sont également déployés pour la ré-alimentation. Au total 100 agents du Centre de Corse, 40 agents de la Force d’Intervention Rapide d’Enedis venus du continent, 30 prestataires. intervient sur pas moins de cinquante chantiers. Des moyens terrestres et aériens appuient les équipes. "Tous nos moyens restent mobilisés dans cet effort de rétablissement des dernières alimentations électriques coupées et bien sûr dans la sécurisation des lignes. " indique EDF Corse qui rappelle de "ne pas toucher des fils électriques tombés à terre et dans ce cas aviser immédiatement les services de dépannage d’EDF en téléphonant au 09 72 67 50 20."