Intempéries en Corse : 2000 foyers privés d'électricité

Dans un communiqué diffusé ce matin à 11h30, EDF Corse indique que 2000 clients , répartis sur différentes régions de l’île sont privés d’électricité. Les zones les plus touchées sont celles de Caldaniccia, Valinco, Cruzzini, Cap Corse et Extrême-Sud.



"Les équipes sont mobilisées pour intervenir et rétablir l’ensemble des clients concernés. Un retour à la normale est prévu d’ici la fin d’après-midi sous réserve d’absence de dégradation du temps. Les conditions météo ne sont pas encore stabilisées avec des rafales de plus de 100km/h attendues sur la Corse-du-Sud et de fortes pluies sur la Haute Corse. Ces chiffres peuvent donc évoluer en cours de journée." lit-on dans le communiqué.