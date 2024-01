Intempéries du mois de novembre : l'état de catastrophe naturelle pour 8 communes de Corse-du-Sud

17 communes de Corse-du-Sud ont déposé un dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle suite aux intempéries du 2 au 5 novembre 2023.





L'arrêté de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté publié ce samedi au journal officiel pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, et inondation par choc mécanique des vagues sur l'ensemble de ces 8 communes.

Il s'agit de Bastelicaccia, Coggia, Corrano, Grosseto-Prugna, Olmeto, Peri, Serra-di-Ferro et Ucciani







Comment déclarer le sinistre entrant dans le champ de l'état de catastrophe naturelle (inondations et coulées de boue) ?





Le sinistre doit être déclaré à l'assureur dés que la personne en a connaissance, au plus tard dans les dix jours ouvrés suivant la publication de l'arrêté. Il convient également d'ajuster la nature des sinistres reconnus par cet arrêté et bien mettre sa référence

L'assureur fixera le montant des dommages et proposera une indemnité : l'indemnisation intervient alors dans le délai fixé par le contrat (en principe, dix à trente jours suivant l'accord amiable).