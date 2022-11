Intempéries : 900 foyers toujours privés d'électricité en Corse

A 17 heures, 900 clients restent privés d'électricité, principalement localisés dans les régions : Sud de Sartène, Casinca et plaine de Sarrola. "Tous les clients privés d’électricité consécutivement aux aléas climatiques de ce matin et du début d’après-midi seront réalimentés d'ici 20 heures, grace au travail conjugué des agents EDF et des entreprises partenaires, les interventions se sont poursuivies toute l’après-midi dans des conditions difficiles." explique EDF Corse dans un communiqué.Les conditions climatiques restent instables avec un vent d'ouest / nord-ouest qui continue de souffler en rafales avec temporairement des pointes entre 120 à 140 km/h sur les crêtes, cols et cap exposés.Un numéro de téléphone est mis à la disposition des clientes. Service dépannage 24h/24 : 09 72 67 50 20 %2072%2067%2050%2020 .EDF rappelle qu’il ne faut en aucune manière s’approcher d’un câble électrique tombé à terre, en raison des risques d’électrocution.