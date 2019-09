Intelligence économique : Un nouvel outil de gouvernance pour les élus et les entreprises corses

Décider et anticiper

L’enjeu de la démarche est double : « L’intérêt de l’intelligence économique, c’est non seulement d’aider à prendre une décision sur le champ, de réagir à un événement, mais surtout d’imaginer le futur, et donc l’anticiper. Cela nous oblige à aller plus loin pour imaginer tout ce qui peut se passer et auquel d’habitude, on ne pense pas ». Alain Juillet prend l’exemple concret de la révolution qui a secoué la Tunisie en 2012, ce que l’on appelle le printemps arabe. « Les touristes français, qui allaient en masse en Tunisie, sont partis ailleurs. Deux pays, la Grèce et le Maroc, ont réagi en analysant les évènements et en développant une stratégie touristique. Ils ont immédiatement passé le message aux touristes en leur disant : « Venez chez nous, c’est pareil, l’accueil est super, ce n’est pas cher, on mange bien… » Ils ont récupéré un maximum de gens. C’est de l’intelligence économique ! D’autres pays se sont contentés de dire : « Les touristes viendront chez nous parce que c’est tellement beau ! » Ils ne sont pas venus ! », conclut Alain Juillet en pointant du doigt le manque de réaction de la Corse.



Un métier neuf

En quelques années, l’intelligence économique s’est imposée pour devenir essentielle au niveau des politiques, des pays, des entreprises, grandes ou petites, et même des collectivités qu’elles soient territoriales, communales ou autres. « A tous les niveaux, on s’aperçoit que c’est devenu un outil indispensable qui a été créé suite à l’arrivée de quantités d’informations fournies en particulier par Internet. Plus il y a eu d’informations disponibles, plus cela a poussé les gens à utiliser ces données et, pour ce faire, à mettre en place de nouvelles techniques ». D’où l’émergence de métiers neufs concernant l’intelligence économique pure, mais aussi l’intelligence territoriale et son implication pour les collectivités locales. « Cela ne s’invente pas ! On peut avoir des idées, mais il faut toute une série de techniques et de méthodes, donc des formations à acquérir. Nous avons, pour cela, créé un diplôme universitaire à Corte où on apprend à des gens de l’administration territoriale corse, à des chefs d’entreprise, à des universitaires comment procéder… ». L’intelligence économique est, donc, devenue un métier qui intéresse autant les collectivités que les entreprises.



Une évolution permanente

Mais quelles qualités ce métier requiert-il ? « Il faut, d’abord, être curieux, avoir envie d’apprendre, de connaître le dessous des cartes, de découvrir. C’est une recherche permanente. Ensuite, faire preuve d’une grande humilité parce que plus vous avancez, plus vous apprenez, plus vous vous rendez compte que vos idées de départ n’étaient pas les bonnes. On peut se tromper complètement parce qu’on n’a pas vu un élément. Enfin, il faut de la ténacité. Même s’il y a beaucoup d’informations disponibles, il faut en permanence continuer. L’intelligence économique n’est pas une photo, mais une sorte de vidéo. Il ne faut surtout pas s’arrêter à la synthèse, à la situation d’aujourd’hui, mais réinjecter tous les jours toutes les nouvelles informations qui arrivent afin de rendre la situation évolutive ». Cette évolution permanente est très caractéristique de la démarche d’intelligence économique. « Aucune technique actuelle, - le marketing … -, ne marche pas comme cela. L’intelligence économique est un système en mouvement. C’est la grande nouveauté. Comme elle donne des résultats, c’est un métier d’avenir qui intéresse de plus en plus de monde ».



N.M.