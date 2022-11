Inseme : un nouvel appartement pour les familles de patients insulaires hospitalisés à Paris

Après le succès des précédentes opérations, l’association corse d'utilité publique, Inseme, avait lancé en 2021, une nouvelle campagne de crowdfunding caritative "Un mois pour un toit", pour acheter un appartement à proximité de l’hôpital pour enfants Necker de Paris, afin d’héberger les parents d’enfants corses hospitalisés.La générosité des insulaires et des partenaires de l'association a été si importante que la collecte a permis à Inseme d'acquérir un appartement dans le 15° arrondissement, au 6 bd Auguste Bartholdi, à quelques minutes en métro de l’hôpital et proches de tous commerces.Ce lundi 14 novembre 2022, la Squadra Inseme a inauguré l’appartement en présence de la Présidente Laetitia Cucchi, de la directrice Laura Ponzevera, du parrain de l’Association Fred Testot et des bénévoles parisiens Paul-Marcel et Muriel Nardi, qui assurent les entrées et sorties des bénéficiaires.Depuis sa mise en activité, le T2 entièrement équipé et qui peut accueillir jusqu’à 4 personnes est régulièrement occupé par des familles qui viennent de Corse et dont un proche est hospitalisé dans la capitale. "C'est un lieu qui permet aux familles de se retrouver et d’avoir un lieu de répit face à la maladie." commente l'association qui remercie "du fond du cœur les donateurs : particuliers, entreprises et partenaires, pour leur générosité et leur confiance."Pour réserver l’appartement, contactez l’association au 04 95 20 22 61 ou info@inseme.org