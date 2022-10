Inseme : deux nouveaux appartements pour les familles de patients insulaires hospitalisés à Marseille

C'est un nouveau pari relevé pour Inseme. L'association qui aide les insulaires dans l'obligation de se rendre sur le continent pour raison médicale a annoncé, ce vendredi 30 septembre à Ajaccio l'acquisition lors de son assemblée de deux nouveaux appartements à Marseille, près de l'hôpital de la Timone. Ces logements sont les cinquième et sixième achetés par Inseme qui dispose désormais de quatre appartements dans la cité phocéenne, un à Nice et un à Paris. Pour acheter les trois premiers appartements, Inseme avait lancé 3 collectes participatives appelées « Un Mois pour Un Toit » afin de récolter en 30 jours un maximum de fonds et faire appel à la générosité des Corses mais aussi des partenaires de l'asso .





Une acquisition grâce au Fonds de dotation de la Mutuelle de La Corse et le Crédit



En 2022, l’Association a eu l’opportunité de pouvoir acheter deux nouveaux studios à Marseille, à côté de l’hôpital de la Timone , dans le même immeuble que les 2 appartements acquis en 2017 et 2019. Le secteur étant très demandé, l’Association ne disposait pas des délais nécessaires pour organiser une nouvelle collecte « Un mois pour un toit ». " Les appartements ont donc été acquis en fond propre et grâce aux partenaires historiques qui ont une nouvelle fois fait preuve de leur grande générosité pour aider les familles : les fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse à hauteur de 2 0 000 € ainsi que le Crédit Mutuel à hauteu r de 7 000€. " indique l'association. Sur les deux studios acquis, un nécessite des travaux, mais l’autre est déjà meublé et est prêt à accueillir les familles !



En 2021, 855 personnes ont bénéficié de l'aide d' Inseme .



Pour réserver l’appartement, les familles doivent contacter l’association au 04 95 20 22 61

ou info@inseme.org.