Inseme A Manca : "Sans union il n'y aura pas de changement"

La rédaction le Jeudi 26 Septembre 2019 à 10:57

Les militants de "Inseme A Manca" se sont réunis ce mercredi 25 septembre à Ajaccio pour évoquer la situation politique et économique et ses conséquences en Corse ainsi que l’urgence de sortir la gauche de l’isolement et la fragmentation dans lesquelles elle se trouve.



Le communiqué Macron poursuit allègrement, comme si de rien n’était, sa politique de régression sociale, avec morgue, suffisance et mépris. Pourtant la grogne monte dans tout le pays. Les luttes sociales se multiplient contre cette pseudo « réforme » des retraites – on devrait plutôt parler de contre-réforme – contre le réchauffement climatique, pour le pouvoir d’achat et l’emploi. Les gilets jaunes reviennent sur le pavé. L’idée de la convergence des luttes fait son chemin.

Toutefois, malgré un climat social en effervescence, la gauche s’enferme dans un superbe isolement. Chacun dans son coin. Avec ses certitudes.

Il est grand temps de réagir, au risque de subir ce que nos cousins transalpins subissent, à savoir le « syndrome italien », la disparition pure et simple d’une vraie gauche.

Il est grand temps de faire une véritable autocritique pour connaître les raisons de ce recul et cet isolement.

La discussion a montré la nécessité de dépasser tous ces obstacles et de créer les conditions pour un large et puissant rassemblement de toutes les couches sociales victimes des différentes politiques menées depuis plusieurs décennies. En un mot faire de la politique autrement, regagner la confiance de millions de salariés, de retraités, de jeunes, de chômeurs, de petites gens qui se sont réfugiés dans l’abstention, voire pire dans les bras d’un parti de la haine. Il est temps de renouer avec le terrain.

Un appel sera lancé prochainement en direction de toutes celles et de tous ceux qui veulent en finir le pouvoir actuel dont l’objectif exclusif est de satisfaire les intérêts des plus riches.

Pour ce qui concerne les prochaines élections municipales, la position dominante qui s'est dégagée au cours de la discussion, c'est de dire dès maintenant que plusieurs conditions doivent être retenues pour des listes de large union. Par exemple, il ne saurait être question de participer ou de cautionner des listes issues des pratiques du passé. Listes fourre-tout avec des partenaires qui n'avaient rien de gauche, sinon l'étiquette et avec les conséquences négatives sur l'image même de la gauche. Si listes il y aurait, cela se ferait sur une base claire, rejetant toute compromission avec les clans et les partisans de l'idéologie capitaliste. La seule préoccupation, c'est l'intérêt de la majorité de la population des villes corses.

Inseme a manca

Ajaccio, le 23 septembre 2019

