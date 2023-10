Inouïs du Printemps de Bourges : candidatures ouvertes jusqu’au 10 novembre

Bio, photos, meilleurs titres, fiche technique (…), les candidats ont quelques semaines pour constituer un dossier complet, bêton et surtout convaincant.Toutes les candidatures sont écoutées ! Chaque antenne territoriale réunit un jury et s’entoure de l’un des cinq conseillers artistiques. Quatre à huit artistes / groupes sont présélectionnés par territoire.Partout en France, près de trente concerts en entrée libre où se produisent les artistes/groupes retenus à l’issue des présélections sur écoutes. Aucune décision n’est prise à ce moment, l’objectif pour le jury étant de voir le groupe / artiste évoluer sur scène.Dix journées intenses d’écoute, discussions, débats. Dix journées à l’issue desquelles un jury national composé des Antennes territoriales, des conseillers artistiques et des programmateurs du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, désignera la sélection 2024 des iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel.Les artistes et groupes sélectionné·es disposent alors de sept semaines pour préparer leur participation à la 48ème édition du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, grâce à des résidences, formations et programmes d’accompagnementUn stage de structuration professionnelle sur 7 jours est proposé à tous les artistes/groupes iNOUïS 2023. L’occasion de se rencontrer et de revoir les fondamentaux du métier (contrats, choix entourage, droits d’auteurs, rencontres avec des DA, artistes, …).Le concert au Printemps de Bourges Crédit Mutuel est l’occasion pour les iNOUïS de se produire devant de nombreux professionnel·les (programmateur·ices de festivals, tourneurs, maisons de disques…) et de nouer ainsi les contacts nécessaires à leur développement de carrière. A l’issue du festival, un jury indépendant décerne deux prix, le Prix Printemps de Bourges Crédit Mutuel – iNOUïS 2024 et le Prix du Jury – iNOUïS 2024 et le public a la possibilité de voter pour le Prix Public Riffx - iNOUïS 2024, en partenariat avec le Crédit Mutuel.Les lauréat·es des prix iNOUïS participent aux différents festivals partenaires.Mise en place de résidences afin de préparer les prochaines échéances à venir (Tournée, soirée iNOUïS, et concerts d’automne)L’objectif est de promouvoir l’opération et les artistes « iNOUïS » au-delà du festival en leur offrant une autre possibilité de promotion. Le plateau artistique de la tournée est composé de 4 artistes ou groupes iNOUïS dont les lauréat·es des prix Printemps de Bourges de l’année.*Antenne Corse du Printemps de BourgesStéphane BiancarelliEspace Sant’Angelo20200 Bastia06 07 95 05 41