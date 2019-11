Inondations et fortes pluies : plusieurs interventions des sapeurs-pompiers en Balagne

En raison des fortes pluies qui se sont abattues la nuit dernière en Balagne et plus particulièrement sur le secteur Calenzana - Moncale, les pompiers du Centre de Secours et d'Intervention de Calvi ont effectué une dizaine de sorties pour des reconnaissances, des mises en sécurité de personnes et des missions de pompage sur la D81 et la rivière de la Figarella entre Ponte Vecchju et la pizzeria "Pizza note".

La figarella est sorti de son lit mais fort heureusement il n'y a pas de gros dégâts.

Pompiers, gendarmes, maire de Calenzana et maire de Moncale étaient sur place.

La situation semblait s'améliorer dans le courant de la matinée mais des moyens restaient en alerte