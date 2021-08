Innovathon du Tourisme Durable à Bastia : les inscriptions sont ouvertes

Construire le tourisme de demain en Corse, c’est l’objectif du programme « Les Ambassadeurs du Tourisme Durable », un projet qui rassemble les professionnels du tourisme, du développement durable et des acteurs institutionnels. Dans ce cadre, un Innovathon aura lieu les 20, 21 et 22 octobre prochains à Bastia. L’événement est organisé par l’association Emaho, en partenariat avec l’ADEME, l’Agence du Tourisme de la Corse, la Banque des Territoires et Atout France.