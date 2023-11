"Ingrandà Bè in Corsica" : Une semaine pour éveiller la culture et l'art dès les premiers jours

La petite enfance est une période cruciale pour réduire les inégalités sociales de santé et favoriser un développement physique et psychologique harmonieux à court, moyen et long termes. C'est dans cette optique que la semaine "Ingrandà Bè in Corsica" voit le jour, mettant l'accent sur la sensibilisation aux enjeux essentiels liés à l'éveil culturel et artistique des tout-petits.

Cette initiative s'inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie nationale pour la Santé Culturelle, dont l'objectif est de promouvoir et de pérenniser l'éveil culturel et artistique des enfants, de la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans. La Collectivité de Corse a ainsi décidé de s'inscrire dans cette démarche, en mettant en place des actions concrètes visant à améliorer l'accès à la prévention en santé pour tous les enfants, en accord avec les recommandations du rapport de Sophie Marinopoulos.

Le coup d'envoi de cette semaine d'éveil culturel et artistique sera donné au Spaziu culturale Carlu Rocchi de Biguglia le 6 novembre à 18 heures ; une conférence-débat réunira des experts renommés, dont le Dr. Patrick Bensounann, pédopsychiatre, et d'autres acteurs clés du domaine, pour discuter de l'importance de l'éveil culturel et artistique dès les premiers jours de la vie des enfants. Les thèmes de l'éveil et de la parentalité seront au cœur des débats, abordant des sujets variés tels que le bilinguisme, la musique, la poésie et la lecture.



La semaine comprendra cinq grands événements accessibles au public, organisés dans différents lieux de la Corse, avec pour objectif de sensibiliser à l'importance de l'éveil culturel et artistique dès le plus jeune âge.