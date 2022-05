Inflation : en Corse plusieurs communes font le choix de ne pas augmenter le prix de la cantine scolaire

Les prix de la cantine scolaire vont-ils, eux aussi, subir les conséquences de l'inflation ? Les fournisseurs des cantines réclament en tout cas une hausse du prix de vente des repas aux communes, indique l'Association des maires de France. Et les municipalités de l’île sont aussi confrontées à la flambée des prix « L’huile coûte 30 à 40% plus cher, les produits à base d’œufs, de volaille, de blé ont connu une hausse importante. Selon les produits il faut compter entre 15 et 40% de plus », assure Rose-Marie Ottavy , adjointe aux affaires scolaires à la mairie d’Ajaccio.



Chaque jour, la cuisine centrale de la municipalité ajaccienne fournit 2500 repas pour l’ensemble des cantines de la ville. Comme bien d'autres communes de l’île, Ajaccio a fait le choix de ne pas répercuter cette hausse sur le tarif proposé aux bénéficiaires de la restauration scolaire. Pour éviter les surcoûts liés à l’inflation, la municipalité a d’ailleurs adopté une approche stratégique. « Nous évitons de donner aux enfants les produits ayant subi une forte augmentation en les remplaçant par des produits d’une valeur nutritionnelle équivalente. Par exemple, les cuisses de poulet frais en augmentation de 40% sont remplacées par de hautes cuisses de poulets congelés, qui n’ont à ce jour pas subi de hausse », explique Rose-Marie Ottavy qui met un point d’honneur à ce que les repas des enfants restent équilibrés .



Des budgets impactés

À Bastia, la restauration centrale fournit aux scolaires, crèches et personnes âgées 1700 repas chaque jour. Au total, en 2021, le budget en denrées alimentaires s’élevait à 680 000 euros. Avec les hausses connues lors des mois passés, les élus ont dû adapter le nouveau budget si bien qu’en 2022, 730 000 euros soit 50 000 euros de plus ont été alloués à cet effet. « Nous nous ravitaillons chez une dizaine de fournisseurs, les prix sont réactualisés mensuellement et certains ont déjà annoncé qu’il y aura une nouvelle hausse. On prévoit que d’ici la fin de l’année, le budget denrées devrait être impacté de 10 ou 15%, il faudra refaire voter cela en commission », déplore Ivana Polisini , adjointe municipale en charge de la politique éducative.

Toutefois, à Bastia non plus, cette hausse sera répercutée sur prix de vente des repas , mais prise sur le budget général de la ville. « Nous n’avons pas augmenté le prix de la cantine depuis quelques années, nous prendrons à charge cette hausse, car dans un souci de justice sociale nous ne voulons pas pénaliser l es gens sont déj à grandement impactés par l’inflation », continue l’élue.

Cependant, Ivana Polisini estime que les Collectivités devraient être pourvues d’une dotation spéciale dans le cadre du projet de loi du gouvernement sur le pouvoir d’achat.



Ange-Pierre Vivoni , président de l’association des maires de France, est du même avis et s’inquiète pour l’avenir. « Les recettes diminuent et les dépenses augmentent. Nos budgets de fonctionnement vont subir les conséquences de l’inflation au détriment de l’investissement. Dans deux ou trois ans, cela va se répercuter sur nos commandes et c’est toute l’économie, en chaîne , qui va en subir les conséquences », s’insurge le maire de Sisco .